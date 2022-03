Sevel, stop sul secondo e terzo turno di venerdì 25 marzo

ATESSA. Ancora un stop forzato in Sevel, a darne notizie sono le Rsu:

"I vertici aziendali ci hanno comunicato che domani 25 marzo non si lavorerà sul secondo e terzo turno per mancanza centraline motore inoltre il CKD lavora sui comandati. Le fermate saranno coperte in cassa integrazione. Infine, è stato comunicato che sabato 02 aprile turno A e domenica 03 aprile 2022 turno C, effettueranno il recupero delle precedenti fermate".

A cascata si ferma anche la Fca Plastics Unit: "Si comunica la sospensione dell'attività lavorativa dalle ore 14.00 di venerdì 25 marzo alle ore 22.00 di sabato 26 marzo a causa della fermata di Sevel causa mancata fornitura di centralina scatola guida".