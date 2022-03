Credito d'imposta, ristori Covid e impegni del Governo, ma il gasolio è ancora caro

Intervista a Domenico Guidotti

TERMOLI. La fine dell'inverno ha rappresentato un periodo infernale per la pesca molisana, al pari di quella italiana. Il caro gasolio, esploso da un anno a questa parte e con un balzo ulteriore nelle settimane di alta tensione internazionale, è stato un ostacolo insormontabile, o quasi, per l'intera flottiglia, che ha deciso, assieme alle altre marinerie di restare agli ormeggi.

Poi è partita la concertazione di aiuti straordinari chiesti al Governo, all'Ue e alla Regione, che doveva ancora sbloccare i fondi Covid. Tanto veementi i toni prima, quanto riconoscenti poi, perché se alle istanze arrivano risposte concrete, è giusto sottolinearlo, come ha fatto Domenico Guidotti, presidente di Federcoopesca Molise, aderente Alleanza per le Cooperative, l'insegna con la quale c'è attivismo sindacale in ambito nazionale e regionale.

Guidotti parla anche del credito d'imposta ottenuto da Palazzo Chigi, che riuscirà a dare sostegno più diretto e concreto dei 20 milioni di euro stanziati via Mipaaf grazie all'interessamento del sottosegretario Battistoni.

Tutte battaglie che sono state plasmate in tante assemblee locali e nazionali, attraverso confronti istituzionali, come quello avvenuto in sala consiliare a Termoli.

Ma non tutti i pescherecci sono tornati a regime, poiché il prezzo del carburante è ancora proibitivo.