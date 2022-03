Toma al congresso della Cisl Abruzzo-Molise a Vasto

VASTO. “Esserci per cambiare”. Partecipando e Costruendo un domani in Abruzzo e in Molise che guarda alla persona e al lavoro” è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il proprio Congresso Interregionale che si ispira ad una frase di Tina Anselmi.

L’assise si terrà il 30-31 marzo a Vasto, dove giungeranno tutte le delegate e i delegati eletti dalle varie assemblee nei posti di lavoro e nei territori abruzzesi e molisani.

L’Assemblea congressuale si apre mercoledì pomeriggio con la relazione di Leo Malandra, Segretario Generale Cisl Abruzzo-Molise.

Dopo le proposte della Cisl e una descrizione della situazione economica ed occupazionale che stanno vivendo le famiglie e i cittadini delle due regioni sono previsti gli interventi dei due Presidenti, Marco Marsilio e Donato Toma.

ll Sindaco di Vasto, Francesco Menna porterà il saluto della città.

I Segretari di CGIL, UIL e UGL e il Mondo delle Associazioni datoriali dell’Abruzzo e del Molise porteranno la testimonianza dell’esperienza unitaria vissuta, soprattutto negli ultimi anni a causa della pandemia e adesso di una guerra ingiustificabile.

A Luigi SBARRA, Segretario Generale Nazionale della CISL, sono affidate le conclusioni della prima giornata del Congresso interregionale a Vasto.

Il dibattito congressuale riprenderà giovedì mattina, 31 marzo alle ore 9.30, con un’analisi economica ed occupazionale dettagliata delle due regioni svolta dal Prof. Giuseppe Mauro dell’Università G. D’Annunzio, poi seguiranno gli interventi dei vari delegati e le Rsu delle federazioni e dei territori, due giorni di grande democrazia, partecipazione e confronto del mondo Cisl.

Il Congresso si chiuderà con la relazione del Segretario Nazionale della Cisl, Ignazio Ganga, e l’elezione del nuovo Segretario Generale e della nuova classe dirigente che guiderà la Cisl Abruzzo-Molise per i prossimi anni.

Parteciperanno, dalle 15, il 30 marzo:

Leo Malandra, Segretario Generale CISL AbruzzoMolise

Luigi Sbarra, Segretario Generale Nazionale CISL

Marco Marsilio,Presidente Giunta Regionale Abruzzo

Donato Toma,Presidente Giunta Regionale Molise

CGIL, UIL e UGL e il Mondo delle Associazioni datoriali dell’Abruzzo e del Molise

giovedì 31 marzo 2022 ore 9.30

Giuseppe Mauro, Professore Ordinario di Politica Economica Università D’Annunzio Pescara-Chieti

Ignazio Ganga, Segretario Confederale CISL