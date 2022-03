Rinnovo della Rsu nel pubblico impiego, Fp-Cgil: «Per noi chi conta sei tu»

CAMPOBASSO. Nei giorni 5, 6 e 7 aprile in tutta Italia quindi, anche in Molise, ci saranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nel pubblico impiego. Tutti i lavoratori potranno scegliere i propri rappresentanti. Questi rappresentanti non sono altri che vostri colleghi che hanno scelto di candidarsi nelle liste della Fp-Cgil per dare rappresentanza e contribuire attivamente a costruire risposte e soluzioni ai tanti bisogni che emergono sui luoghi di lavoro a partire dalle condizioni e dalla dignità di chi lavora.

«Per noi chi conta sei tu - sottolinea il segretario regionale Antonio Amantini - la Cgil in questi anni, peraltro caratterizzati dalla pandemia, si è sempre spesa per contrastare le scelte di governi che miravano ad indebolire i diritti del lavoro, battendosi, a volte da sola, per mettere al centro le condizioni di vita delle persone, la dignità del lavoro e per rivendicare il ruolo e la funzione del pubblico impiego per garantire anche i diritti alla cittadinanza. Noi siamo i lavoratori e lavoratrici dei servizi pubblici e, con il nostro lavoro, purtroppo sempre più spesso poco considerato, siamo fondamentali per garantire quei diritti. Le sfide che abbiamo di fronte saranno importanti ed impegnative e, a partire dalla nostra azione nei luoghi di lavoro pubblico, per vincerle abbiamo bisogno di te, del tuo sapere, del tuo contributo e della tua disponibilità. Poca o tanta che sia per noi è preziosa.

Il voto di ognuno, quindi, è fondamentale per continuare a rivendicare il legame indissolubile tra rappresentanza e contrattazione, tra rappresentanza e condizioni materiali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Non dobbiamo dimenticare che il voto libero e universale è il fondamento della democrazia, dà sostanza alla cittadinanza ed è alla base di qualsivoglia diritto del lavoro.

Tutto questo dovrebbe essere normale, eppure negli anni che abbiamo alle spalle la CGIL, sola, ha continuato a rivendicare la proclamazione delle elezioni.

La contrattazione e il contratto sono necessari per difendere la qualità e l’organizzazione dei servizi, per garantire professionalità e diritti. Proprio da qui dobbiamo ripartire per affrontare la riforma delle amministrazioni pubbliche: lasciarla ad altri significherebbe riduzione dei servizi, delle retribuzioni, dell’occupazione.

Equità, crescita, salari, tutele e diritti devono tornare a essere temi di buon senso, agiti con buon senso.

Il ruolo della rappresentanza diventa determinante per interrompere questo uso strumentale della crisi.

Diritti e democrazia devono continuare ad essere concetti cardine nel nostro Paese e per questo la Cgil continuerà a presidiare ogni spazio utile per garantire tutele e progresso” a tutti i lavoratori o lavoratrici e soprattutto alla cittadinanza».