Una ventina di operatori sanitari non prorogati, scatta la diffida sindacale

TERMOLI. Scadono domani, 31 marzo, i contratti di una ventina di infermieri e operatori socio-sanitari nei tre ospedali del Molise, in particolare 5 sono Oss al San Timoteo.

La Fp-Cgil ha diffidato oggi i vertici Asrem, intimando la proroga dei contratti, per coloro che sono stati assunti con contratto co.co.co. (Decreto Arcuri e bando nazionale protezione civile su emergenza Covid).

«Viste le deliberazioni del direttore generale dell'Asrem 372, 373, 374, 378 e 379 del 28/03/2022 in cui, in virtù del D. L. del 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge del 24/04/2020 n. 27, e ai sensi dell’art. 10, comma 1, allegato a, punto 2 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24, con le quali sono stati prorogati i contratti di lavoro a diversi professionisti, al fine di garantire la continuità del servizio reso durante il periodo di emergenza da Sars-Covi2, la Fp-Cgil sorpresa che tale proroga non sia stata estesa agli infermieri ed operatori socio-sanitari assunti con contratto co.co.co., che hanno prestato il loro servizio per le medesime finalità.

Premesso che la Pubblica amministrazione deve garantire equità di trattamento tra tutti i dipendenti ed evitare quindi disequilibri tra una professionalità e l’altra e, visto le norme attualmente in vigore, che permettono le proroghe in questione, invitiamo i destinatari della presente, ciascuna per la propria competenza, ad assumere tutti gli atti necessari alla proroga di questi professionisti. Si fa presente altresì che, qualora non siano prorogati i suddetti contratti, la Fp-Cgil metterà in atto tutte le iniziative necessarie a tutelare i lavoratori e le lavoratrici interessate».