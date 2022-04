Transizione ecologica, Rinaudo: «Stellantis e lavoratori pronti, si muova il governo»

Intervista alla segretaria nazionale Fismic Sara Rinaudo

TERMOLI. «Sostenibilità, inclusione e coesione». Questo lo slogan lanciato dalla Fismic-Confsal nella sessione congressuale 2022, al centro anche dell’assemblea in modalità mista celebrata lunedì scorso a Termoli e nel cui ambito ha visto rieletti i segretari Giovanni Mercogliano per la provincia di Campobasso e Gianluca Gagliardi per quella di Chieti, con base rispettivamente a Termoli e Lanciano. Protagonista dell’assise la segretaria nazionale Sara Rinaudo, reduce pochi giorni prima dal faccia a faccia con l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. Tra l’altro, la Rinaudo è stata l’unica sindacalista nell’occasione a dialogare con Tavares senza interprete, rivolgendosi al Ceo in inglese. Le abbiamo chiesto quale sarà il nuovo corso della Fismic-Confsal e anche l’impressione avuta nel vertice torinese con il top manager.

«Quella che portiamo avanti è proprio una visione di lavoro – sottolinea la Rinaudo – sia qui a Termoli, in Molise, che in Abruzzo, nonché sull’intero territorio nazionale. Occorre avere la visione di come vogliamo che sia il mondo del lavoro sia oggi che soprattutto di domani, di quali siano le nostre prospettive, soprattutto in linea con quanto ci ha detto e su cui ci ha rassicurato l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares». L’Italia gioca un ruolo strategico e Termoli nello specifico, con la costruzione della Gigafactory. Speriamo, tuttavia, che presto ci saranno rivelati maggiori dettagli, specie su come raggiungeremmo i volumi produttivi e i livelli occupazionali, nel territorio. Sicuramente positive le impressioni avute nel vertice con Tavares, siamo fiduciosi perché ci sono soluzioni di sviluppo. Abbiamo così chiesto la calendarizzazione di confronti e incontri col sindacato, per scendere nei minimi particolari di ciascuno dei siti produttivi italiani.

Noi crediamo che in questo momento sia cruciale adoperarci per garantire il coinvolgimento dei lavoratori, non solo sull’aspetto delle informazioni, ma anche su quella della formazione, per gestire al meglio la transizione e lo sviluppo delle nuove produzioni negli stabilimenti della penisola. Su questo siamo pronti a livello d’azienda, ma dobbiamo spingere sul Governo – ribadisce la Rinaudo – c’è davvero bisogno che anche Palazzo Chigi condivida l’obiettivo di un moderno settore automotive e di quello che dovrà diventare l’industria automobilistica, e non solo, ma proprio sull’intero impianto industriale e manifatturiero e qui la partita importante da giocare è l’utilizzo delle risorse del Pnrr. C’è necessità che il Governo faccia in modo che le risorse siano indirizzate nel giusto modo, soprattutto che non siano disperse e che siano utilizzate proprio per raggiungere la meta del nuovo mondo del lavoro che ci attende domani».