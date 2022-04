Sevel: "Non ci saranno i recuperi previsti il 9 e 10 aprile"

ATESSA. Niente recuperi in Sevel a darne notizia è la Rsa Uilm:

"L'azienda ha comunicato che non effettuerà i turni di recupero previsti per sabato 9 aprile e domenica 10 aprile 2022. Gli stessi saranno riprogrammate a data da definirsi. Invece per questa settimana l'attività lavorativa sarà regolare fino a sabato alle 5.45. riprenderà regolarmente sul 1° turno di lunedì 11 aprile, salvo diverse comunicazioni. Ckd e manutenzione lavorano regolarmente".