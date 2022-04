Michele De Palma al vertice della Fiom-Cgil

TERMOLI. L’articolo che analizzava i cambiamenti nel mondo operaio è stato quasi un endorsement giornalistico rispetto a quanto sarebbe avvenuto di lì a poco. Michele De Palma, che tante volte abbiamo incontrato a Termoli, nelle iniziative organizzate dalla Fiom-Cgil, ne è diventato il nuovo segretario generale.

L'Assemblea nazionale della Fiom-Cgil lo ha eletto con 164 voti a favore su 176 votanti, pari al 93,2%, in sostituzione di Francesca Re David che lunedì scorso è entrata a far parte della segreteria nazionale della Cgil. Michele De Palma è nato a Terlizzi, in Provincia di Bari, il 24 gennaio del 1976. Negli anni ‘90 ha avuto esperienze e responsabilità nei movimenti studenteschi, politici e culturali per la giustizia sociale fino a ricoprire l’incarico di componente della segreteria nazionale del Prc. Nel 2008 è stato funzionario della Fiom a Reggio Emilia con la responsabilità di aziende di diversi settori. Nel 2012, con la segreteria di Maurizio Landini, gli è stata affidata la responsabilità del settore automotive negli anni della vertenza Fiat.

E’ stato eletto in segreteria nazionale della Fiom il 24 ottobre del 2017 su proposta della segretaria generale Francesca Re David e ha assunto la responsabilità di coordinare le politiche contrattuali, del settore della mobilità e di responsabile dell'ufficio sindacale nella stagione che ha visto i rinnovi dei contratti nazionali dei metalmeccanici. Nella sua relazione programmatica, di nove pagine, non ha citato la Gigafactory di Termoli, come sfida nel prossimo futuro, ma comunque ha riferito del mondo Stellantis, partendo da quando era Fiat. «In Fiat, poi Fca, la Fiom ha rischiato di essere eliminata. Ha pagato un prezzo altissimo ma di più lo hanno pagato le delegate e di delegati con i licenziamenti e l’isolamento. È stata una difesa solidale con i delegati delle altre aziende per mantenere la libertà contrattuale, quella che poi ci ha permesso di riconquistare il contratto nazionale, un contratto unitario perché votato dalle lavoratrici e lavoratori. Tutti noi sappiamo che la riconquista della contrattazione nei metalmeccanici non è ancora terminata: abbiamo avuto il riconoscimento della Fiom in Fca, Cnhi e Marelli dalla Corte costituzionale ma è ancora aperta la partita per riprendersi in mano democrazia e contrattazione nel più grande gruppo privato italiano.

Mi ha colpito vedere il 2 aprile a New York un afroamericano di nome Chris Smalls, licenziato durante la pandemia perché chiedeva salute e sicurezza in Amazon, festeggiare il fatto che con 8.325 sì e 2.131 no il sindacato entra dalla porta principale della multinazionale. Sarà perché Chris portava una felpa rossa con il cappuccio ma vedendo lui ho pensato all’orgoglio dei delegati della Fiom – come Nina, Valentino, Mario – in tutti gli stabilimenti d’Italia quando siamo rientrati nelle salette sindacali a Mirafiori, Pomigliano… non c’è sindacato se i lavoratori non lo vogliono, il nostro compito è offrire gli strumenti necessari a partire dalla formazione per organizzare la Fiom. Un punto programmatico è discutere insieme, strutture nazionali e territoriali, di una campagna di sindacalizzazione delle filiere, degli appalti e dei subappalti a partire dalla condizione contrattuale e di salute e sicurezza. È inaccettabile che in aziende dove abbiamo la rappresentanza sindacale unitaria e i rappresentanti per la salute e la sicurezza, le imprese mettano a rischio la salute e la vita stessa di metalmeccanici, studenti nella così detta “alternanza” o stage. In questi casi la Fiom sciopera e si costituisce parte civile. Dobbiamo avviare un confronto diretto con le scuole, le associazioni, i movimenti studenteschi perché quei ragazzi devono sapere già da quando sono nelle loro aule di studio degli istituti tecnici, professionali o dei licei che il lavoro non è solo prestazione ed efficienza ma anche contrattazione e rappresentanza per essere cittadini anche in fabbrica.

Penso che sia necessario provare, sperimentare, rischiare perché possiamo partire dall’esperienza, le competenze e l’autorevolezza della Fiom e dei suoi delegati e delegate per investire in un passaggio di testimone verso le nuove generazioni perché la continuità non è nella conservazione ma nella storia della Fiom è nella capacità di innovare a partire dalle condizioni di lavoro. Come sono le condizioni di lavoro di un lavoratore in staff leasing? Quelle di una lavoratrice in lavoro agile? Quella di un lavoratore in linea di montaggio? O di un lavoratore in una azienda in crisi? Quello che noi sappiamo lo vediamo dagli accordi di secondo livello che abbiamo firmato e possiamo dire che dove c’è la Fiom proviamo a contrattare percorsi di stabilizzazione (e non deroghe), bacini di prelazione per i precari, diritto alla disconnessione e almeno medesimo trattamento economico per i remotizzati, riduzioni di orario di lavoro dove viene chiesto un maggiore utilizzo degli impianti, rivendicare nuovi ammortizzatori sociali per la transizione e la salvaguardia dell’occupazione.

L’Italia è ad un bivio: si decide oggi se avrà un futuro industriale o no perché se le risorse del Pnrr dovessero finire in spesa senza creare lavoro e valore diventerebbero una vera e propria ipoteca per le prossime generazioni. È una scelta strategica non solo sul futuro occupazionale ma della società. Perché se i lavoratori non potranno più decidere come e cosa produrre, ma lo decide il mercato, ad essere in gioco sarà la stessa sovranità democratica perché il lavoro non è più il fondamento su cui si costruisce la nostra Repubblica. Spesso la Fiom e la Cgil sono al centro di attacchi perché ci viene detto che facciamo politica. È vero. Perché voler realizzare il principio costituzionale della partecipazione dei lavoratori, di democratizzare l’economia è decisivo se si vuole cambiare la fabbrica e la società altrimenti c’è un solo punto di vista e non è il nostro. La contrattazione è l’unico modo che abbiamo per praticare il cambiamento e sindacalizzare le aziende. Tutti i risultati che in questi anni abbiamo raggiunto sono stati il frutto di una corresponsabilità tra le strutture, i delegati e i lavoratori.

Quando si scrive una piattaforma, la si vota e si apre il negoziato fino all’eventuale accordo e il voto conclusivo, il vincolo democratico vale per tutte e tutti: nessuno può essere o sentirsi al di sopra delle regole. Perché la contrattazione collettiva oltre ad essere un elemento di corresponsabilità tra lavoratori, delegati e strutture è anche l’unico strumento che il sindacato ha per combattere individualismo, corporativismo e aziendalismo. La contrattazione collettiva è “uno per tutti e tutti per uno”, il contrario di “uno vale uno”. Perché una piattaforma mette insieme bisogni e desideri che dovranno trovare un equilibrio solidale nel testo contrattuale: ricordo a tutti noi quando nella notte per il rinnovo dell’ultimo Ccnl abbiamo respinto l’idea che nell’inquadramento gli automatismi legati al diploma valessero per tutti tranne che per i metalmeccanici in catena di montaggio.

Infine, credo che come metalmeccanici dovremo contribuire ad aprire un confronto sia in categoria che in confederazione su 5 temi e su come affrontarli a partire dalla contrattazione di secondo livello ma andando oltre: il recupero del salario, che nonostante la clausola di recupero dell’Ipca, vede la perdita di potere d’acquisto per l’inflazione importata; la garanzia di un salario minimo contrattuale e legale; l’orario e la sua riduzione a fronte del maggiore utilizzo degli impianti e dell’intensificazione della prestazione; la riduzione della precarietà nel lavoro; la riunificazione della rappresentanza e della contrattazione nella e oltre la categoria e nella filiera. Insieme con giustizia, lo dico alle compagne e compagni tutti, a partire da chi è in opposizione, insieme con giustizia possiamo fermare le chiusure, contrattare migliori condizioni di lavoro e salariali, estendere la democrazia e la contrattazione e tenere viva la dialettica plurale».

Attendiamo Michele De Palma in Molise, a Termoli, coi nuovi gradi di comandante in capo della Fiom-Cgil.