Denso, accordo firmato con la Regione: cassa integrazione per 750 operai

SAN SALVO. E' stato accolto il ricorso per 12 mesi degli ammortizzatori sociali, in Regione è stato firmato l'accordo per la cassa integrazione a 750 operai dell'azienda sansalvese.

Si partirà dal primo maggio e riguarderà a rotazione tutti i lavoratori. Soddisfatti i sindacati che hanno ottenuto la rotazione del 25% delle ore. Intanto in fabbrica a partire da oggi sono in corso le assemblee dei sindacati. Denso per ora ha dichiarato 200 esuberi, di cui 178 hanno aderito ai contratti di espansione e da capire il destino degli altri 22 che mancano all'appello.