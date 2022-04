Gigafactory Termoli: chiesto incontro a Mise e Stellantis

TERMOLI. Le segreterie nazionali metalmeccaniche hanno avanzato ieri la richiesta indirizzata sia al top management Stellantis che al Mise, oltre che alle segreterie territoriali. A firma di Ferdinando Uliano (Fim-Cisl), Silvio Marinelli (Fiom-Cgil), Gianluca Ficco (Uilm), Roberto Di Maulo (Fismic-Confsal), Antonio Spera (Ugl Metalmeccanici) e Giovanni Serra (Aqcf-r).

«Vi chiediamo, in accordo con le segreterie territoriali, un incontro per conoscere gli aspetti operativi del progetto per la costruzione della Gigafactory a Termoli, nell'ambito più generale delle politiche industriali relative alle fabbriche di meccanica, come da impegni da voi presi nelle sedi istituzionali e ultimo incontro col Ceo Carlos Tavares».