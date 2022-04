Riconversione e ristrutturazione dei vigneti, quasi un milione di euro al Molise

CAMPOBASSO. L'assessorato regionale all'Agricoltura rende noto che sono aperti i termini per la presentazione telematica delle domande di aiuto per la 'Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti - Campagna 2022/2023'. Le richieste, con scadenza al 30 agosto 2022, devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica, secondo le predisposizioni Agea, sul portale Sian. Gli interessati possono rivolgersi presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (Caa) di riferimento per richiedere tutta l'assistenza necessaria.

"La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che rientra nel Piano nazionale di sostegno Ocm Vino - spiega Nicola Cavaliere - ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli. Un rinnovamento che punta a potenziare e valorizzare la qualità del vino, aspetto decisivo e centrale per un territorio piccolo come il nostro che punta soprattutto ai mercati di nicchia. L'ultima esperienza del Molise al Vinitaly - conclude l'assessore - dimostra che siamo in tal senso sulla buona strada e dobbiamo continuare con investimenti e misure di sostegno".

L’importo totale assegnato alla nostra regione in questa Campagna è pari a 982.396 euro.