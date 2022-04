In Sevel attività lavorativa sospesa martedì 19 aprile per mancanza di centraline

"Per la suddetta fermata sarà richiesta il trattamento economico di cassa integrazione"

ATESSA. Ancora uno stop in Sevel per mancanza di pezzi come conferma la Rsa Uilm:

"In Sevel l'attività lavorativa sarà sospesa per mancanza materiale (centraline motore), per il solo 1° e secondo turno di martedì 19 aprile 2022. L'attività lavorativa riprenderà sul terzo turno del 19 aprile 2022.

Il reparto di CKD della Lastratura non lavora il terzo turno di sabato 16 aprile e sul secondo e terzo turno di domenica 17 aprile 2022, a copertura delle suddette fermate sarà utilizzato un PAR collettivo.

Per la suddetta fermata sarà richiesta il trattamento economico di cassa integrazione".