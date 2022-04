“Partecipiamo per più lavoro giusto”, delegazione molisana al congresso Fim di Torino

TERMOLI. Al via oggi la celebrazione del 20esimo congresso nazionale dal titolo: “Partecipiamo per più lavoro giusto”, che si terrà a Torino presso il Centro Congressi Lingotto.

L’appuntamento congressuale è centrato sul lavoro e le sue trasformazioni. «Il nostro congresso - afferma i segretario generale Roberto Benaglia - si tiene in un momento assolutamente inedito, dove i problemi sono quelli di sempre ma le ricette devono essere completamente nuove, non solo per quello che sta accadendo sul piano internazionale (la guerra sta determinando cambiamenti anche nella geopolitica delle filiere manifatturiere) ma anche per quanto riguarda gli effetti della pandemia che ha cambiato i bisogni delle persone.

La Fim-Cisl in questo scenario, si candida ad essere il sindacato che legge il cambiamento del lavoro e delle persone attraverso la ricerca di soluzioni e tutele innovative. Tutelare le persone nelle transizioni - dice Benaglia -diventerà sempre più centrale, come la tutela della 'mente d'opera' che i metalmeccanici sempre più esprimono e sarà sempre più decisiva per il futuro della contrattazione.

Tornerà centrale in questo decennio - prosegue il segretario Fim - anche la riduzione degli orari, una questione assolutamente centrale per la sostenibilità del lavoro, evitando una lotta tra la vita familiare e vita lavorativa. Il cambiamento del lavoro - conclude Benaglia - richiede poi sempre più competenze e centralità del welfare. Su queste parole d'ordine, a partire da ora i metalmeccanici della Fim da Torino vogliono guidare il movimento sindacale, senza ricette del passato ma soprattutto con l'obiettivo di essere ancora interlocutori solidali ed essere capaci di costruire il bene comune nelle fabbriche nei luoghi di lavoro in maniera sempre più decisa».

La delegazione molisana è composta da 16 rappresentanti sindacali.

Ieri sera hanno raggiunto il capoluogo piemontese e cuore dell’industria automotive italiana. «La delegazione della Fim-Cisl Molise è in viaggio verso Torino per la partecipazione al 20 congresso nazionale Fim. Lo slogan è partecipiamo per un lavoro più giusto – ci hanno riferito ieri durante il tragitto Marco Laviano, Riccardo Mascolo e gli altri delegati - come delegazione invitiamo la segreteria nazionale a monitorare sia le gradi vertenze in atto che le piccole e medie industrie presenti anche nella nostra Regione Consapevoli che la Gigafactory è una realtà che si concretizza prossimamente attualmente siamo preoccupati per l’indotto e soprattutto per la manifattura metalmeccanica presente nell’alto Molise. La Fim molisana in questo congresso che si aprirà oggi ripone la fiducia per affrontare le attuali peculiarità che preoccupano la delegazione del Molise».