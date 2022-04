Modelli sociali innovativi, al Lingotto lanciata la sfida dalla Fim molisana

TERMOLI. Anche col contributo della delegazione molisana, Roberto Benaglia è stato confermato segretario generale alla guida della Fim-Cisl. Confermata tutta la segreteria con Giovanna Petrasso, Ferdinando Uliano, Massimiliano Nobis, Valerio D'Aló. Si è concluso così, venerdì scorso, dopo tre giornate di lavoro, presso il Centro Congressi del Lingotto a Torino il XX Congresso generale della Fim Cisl. Benaglia è stato confermato con larghissima maggioranza (139 voti su 140 votanti). Un risultato indubbiamente atteso, ma che premia una gestione caratterizzata soprattutto nel settore automotive dal tandem tra Benaglia e Uliano, come sanno bene anche a Termoli.

A intervenire, sul palco del Lingotto, è stato Marco Laviano, che da tre mesi è componente del triunvirato che guida i metalmeccanici cislini in Abruzzo e Molise, con lo sguardo proteso soprattutto su Sevel e Stellantis Termoli. «I temi toccati non sono solo il frutto dello straordinario ma quanto assurdo periodo storico che stiamo vivendo – ha ribadito Laviano - ma come giusto che sia, per chi sa esser precursore, e la Fim lo è sempre stata, oggi ci indicano la via da seguire, per essere determinanti ora, nel ricostruire il nostro futuro, il tessuto socioeconomico e la ripartenza di questo paese. Permettetemi però, di dirvi grazie, voglio dare merito a tutti voi per quanto fatto in questi anni in questo buio periodo, perché come rappresentati come delegati come sindacalisti della Fim la vicinanza alle amiche ed amici lavoratori fuori e dentro i luoghi di lavoro non è solo stata preziosa ma io ritengo sia stata fondamentale. Quante partite abbiamo giocato in questo periodo e su quanti tavoli diversi? La nostra società e la nostra quotidianità sono state completamente stravolte. Gestire l’organizzazione del lavoro dentro le aziende in piena crisi pandemica; rinnovati i contratti metalmeccanici in una incertezza produttiva unica e come se non bastasse la tempesta perfetta, stiamo anche cercando di governare una delle più grande crisi del settore automotive e non solo, legata a quella che è ormai sappiamo essere la mancanza dei semiconduttori e delle materie prime metalli e terre rare fatti acuiti oggi da una drammatica quanto inattesa confusione geopolitica. Crisi che ci tocca mi tocca direttamente, io vengo da Termoli e sono dipendente e delegato della ormai Stellantis, Per i romantici la Fiat, come ben sapete tutti la mia è un’officina di meccanica di motori endotermici ed è prossima a subire un serio processo di reindustrializzazione con tutti quelli che saranno i rischi connessi ad esso.

Dopo il piano industriale Dare Forward, presentato dal Ceo Tavares, la corsa al 2030 è iniziata, e la transizione energetica ha subito una grossa accelerazione, l’ambizione di avere il 100% di produzioni elettriche in Europa fa sembrare tutto facile, ma oggi sembrano più vicini i rischi. In Abruzzo e Molise ma anche in buona parte dell’Italia il settore automotive rappresenta un pilastro della manifattura italiana ed una grande fetta di economia nazionale e regionale, una gran parte di lavoratrici e lavoratori diretti ed indiretti (indotto) ha costruito la propria vita intorno a quei perimetri industriali e sono oggi con orgoglio associati alla Fim. Il processo di transizione e di re industrializzazione può mettere a serio rischio tutti gli equilibri sociali, questo non possiamo permettercelo perché siamo noi la bussola che gli amici lavoratori hanno in mano e che deve indicare la giusta direzione Tra territori con aree di crisi complesse, industrie in difficoltà e carenze infrastrutturali, il futuro deve porci in una posizione di sindacato educatore ha ragione Roberto. Non farci trovare impreparati, vista anche l’enorme quantità di danaro che l’Italia riceverà dall’Europa. Perché oggi abbiamo una seria opportunità per ripartire, non lo dico io ma lo dice il Pnrr, con quelle 6 missioni ed obiettivi che in esso sono riportati. Il ruolo di protagonisti è ancora nostro, il Pnrr badate bene non è un programma di spesa o un piano finanziario per le banche, ma è un grande traguardo sociale è un piano di tutti e per tutti, territori imprese e famiglie, è un piano di investimento e per questo va governato con la piena inclusione sindacale… perché le risorse vanno investite e non spese! L’agenda 2030 ha obiettivi e target definiti. Stiamo per affrontare un cambio radicale. La transizione energetica, ecologica, digitale e sociale ci spinge a mettere in campo azioni concrete e sfidanti su lavoro welfare e relazioni industriali.

È chiaro che cambiando l’organizzazione del lavoro cambieranno di conseguenza le competenze professionali richieste dal mercato, assurdo pensare alla possibilità di mettere a rischio oggi migliaia di posti di lavoro. Immaginare oggi di perdere tutto il capitale umano quell’insieme di esperienze e competenze maturate negli anni per delle scelte sbagliate non sarebbe ammissibile, per questo che il Pnrr ci dà una seria possibilità di prevedere un’ampia riforma delle politiche attive puntando forte soprattutto sulla formazione professionale per la ricollocazione ed inserimento nel mondo lavoro. Così come per tutti i lavoratori e le aziende come la mia coinvolte ora nella transizione energetica ed ecologica mettere in campo tutte le risorse per dare nuovi strumenti di sostegno al reddito ed una riforma degli ammortizzatori sociali, ottima l’idea del fondo sociale per sostenere la decarbonizzazione. Per questo anche io sono convinto che una transizione giusta lo sia solo se diventa una transizione socialmente sostenibile, ci dobbiamo imporre ci impongono delle priorità, promuovere una coesione economica sociale e territoriale; attenuare l’impatto sociale ed economico della crisi; sostenere e governare la transizione energetica ecologica e digitale.

Quindi importante sfruttare ora tutte le risorse e tutti i fondi economici che i governi mettono a disposizione. I fatti drammatici attuali e le situazioni geopolitiche, ci devono far capire quanto sia importante oggi una corretta politica industriale nazionale, quanto sia importante non dipendere dal mercato internazionale ma dobbiamo avere una economia strategica capace di sostenere la transizione delle nostre produzioni. Siamo già dentro a questa svolta epocale ed in tutto il perimetro metalmeccanico. Dobbiamo avere il diritto di esser seduti ad un tavolo, e su quel tavolo dobbiamo portare avanti con forza le nostre idee. Valorizzando i territori, indirizzando enti ed imprese con modelli sociali innovativi, garantendo le priorità trasversali, parità di genere, valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali. Per chiudere, impegno massimo quindi, per segnare uno dei principali gol dell’agenda 2030, il numero 8: un’occupazione piena e produttiva, per un lavoro dignitoso per tutti».