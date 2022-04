Gigafactory Stellantis, Uliano: «Garanzie per il futuro professionale dei dipendenti»

TERMOLI. Dopo aver pubblicato il “manifesto” programmatico del segretario generale Roberto Benaglia, rieletto plebiscitariamente o quasi alla guida della Fim-Cisl, e dato spazio alla sfida sui modelli sociali innovativi della Fim-Cisl molisana attraverso l’intervento di Marco Laviano al congresso del Lingotto, con Ferdinando Uliano, colonna nazionale della sigla metalmeccanica, affrontiamo i nodi relativi alle prospettive occupazionali del sito di Termoli, dove c’è da riqualificare il personale per renderlo pronto a cogliere le opportunità derivanti dalla transizione energetica.

Uliano si esprime così: «Si è concluso da poco il nostro congresso nazionale, a Torino, sono stati giorni di intenso dibattito, molto interessanti, ci siamo interrogati sulle sfide che il sindacato metalmeccanico ha dinanzi a sé in questo scenario così complicato, per meglio tutelare e difendere i lavoratori. Per difendere anche il patrimonio industriale del nostro Paese, in particolare il tema che è stato oggetti più di approfondimenti riguarda le tutele che dobbiamo mettere a disposizione durante i processi di transizione, nel settore dell’automotive che sta vivendo in particolare tutto il tema della transizione della motorizzazione verso l’elettrico, che ha come discussione centrale gli investimenti che occorre indirizzare per ricostruire e riqualificare i profili professionali dei lavoratori, adeguandoli alle nuove esigenze e alla prossima mission produttiva, che caratterizzerà anche il confronto che avremo col gruppo Stellantis sullo stabilimento di Termoli.

Abbiamo sin qui ottenuto un importante risultato, portando e assicurando gli investimenti per la costruzione della Gigafactory, questo consente di rispondere positivamente a una prospettiva industriale che verrà resa certa a Termoli e nella realtà territoriale, ma per noi diviene fondamentale aprire un tavolo di confronto negoziale col gruppo Stellantis per dare tutte le garanzie, che siano salariali, occupazionali, professionali, ai lavoratori dello stabilimento molisano. Abbiamo già inoltrato una richiesta di incontro alla direzione di Stellantis, nello stesso tempo apriremo anche un tavolo di confronto per quanto riguarda anche le risorse che dovranno essere messe a disposizione per ricostruire le competenze professionali utili per questa tipologia di produzione che è totalmente diversa dalla realizzazione di prodotti motoristici che hanno caratterizzato la storia del sito bassomolisano».