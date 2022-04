Sevel, da giovedì niente mascherina negli spazi aperti dell'azienda

Non verrà più effettuata la misurazione della temperatura

ATESSA. Protocollo Covid-19, ecco le ultime novità in Sevel. A darne notizia le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcf.

"Nella riunione odierna, sono state illustrate le misure Governative e il nuovo protocollo di contenimento al Covid-19 ( che sostituisce il precedente), in virtù della fine dello stato di emergenza dal 31 marzo 2022.

Le principali novità, sono che a partire da domani, nei luoghi aperti del perimetro aziendale, rispettando la distanza interpersonale di ameno 1 metro, non è più obbligatorio indossare la mascherina ma, rimane l'obbligo di indossarla in qualsiasi luogo al chiuso dello stabilimento.

Sempre da domani, non verrà più effettuata la misurazione della temperatura con i termoscanner all'entrata dello stabilimento, ma rimane il controllo a campione del green pass.

A partire dal 2 maggio, non sarà più obbligatorio effettuare l'igenizzazione degli attrezzi di lavoro ad inizio turno, dunque verranno meno i 5 minuti per effettuarlo. Sempre dalla data stessa, il parcheggio interno allo stabilimento non sarà più ad utilizzo promiscuo ma, di utilizzo ai soli possessori di vetture del marchio Stellantis.

Per il momento, nonostante l'allentamento delle misure previste dal decreto legislativo, verranno mantenuti i kit igeninizzanti, le pulizie aggiuntive nelle aree relax, locali mensa, spogliatoi, bagni".