Sevel, niente recupero il 30 aprile per mancanza pezzi

ATESSA. Ancora un fermo in Sevel per mancanza di materiali come riferito dalla Rsa Uilm:

"Il turno di recupero previsto, dalle 5.45 alle 13.45 di sabato 30 aprile, sul turno A, non si effettuerà per mancanza materiale. Il previsto turno sarà riprogrammato in altra data da definire.

Inoltre l'aggravarsi della situazione potrebbe mettere a rischio l'intera attività lavorativa prevista per la settimana prossima (dal 2 al 6 maggio).

Il reparto di Ckd della lastratura lavora regolarmente".