Primo maggio nel Molise: il lavoro è una vertenza irrisolta, l'arringa di Tecla Boccardo

TERMOLI. Non si risparmia nemmeno nel giorno della Festa del lavoro, anzi proprio c’è chi lo celebra, lei ne mette in risalto tutte le criticità, quelle legate alla mancanza di occupazione nella nostra regione.

La leader della Uil Molise, Tecla Boccardo, in un messaggio video diffuso oggi sottolinea le tante problematiche che attanagliano territorio e comunità regionale.

«Oggi è la festa di quei pochi fortunati che possono festeggiare il lavoro, quelli che arrivano a fine mese, mentre i giovani sono costretti a festeggiarlo lontano da qui, dalle loro famiglie. Chi resta e resiste incontra tante difficoltà, troppi disoccupati e inoccupati, stipendi e compensi inadeguati, tra i più bassi d’Europa, fondi pubblici che dovrebbero essere orientati sulle aziende che investono nel personale, per formazione e salari più alti. Ma le politiche attive languono, non si investe nella specializzazione. In parole povere, la vertenza Molise non si è mai risolta, mentre cresce il sommerso».