TERMOLI. Dal Sindacato operai autorganizzati, il Soa, con Andrea Di Paolo: «L'essere umano é lavoratore. Ci dobbiamo liberare da un sistema che toglie il lavoro, dignità e diritti.

Anche per questo 1° Maggio 2022 leggiamo i soliti sermoni istituzionali di alcuni politicanti da strapazzo e sindacalisti di professione, flessibili al comando del grande sistema. Remissione e debolezza sociale porta ancora a chiedersi se é giusta la Festa dei lavoratori se è la disoccupazione. Ricordiamo che é necessario, non accettare supinamente ed eseguire a scatto le linee di un sistema viziato che non crea lavoro, ad oggi solo politiche di aumenti e repressione sociale senza entrate, chi ce l'ha é sempre più precario e instabile. L'essere umano é lavoratore. Ci dobbiamo liberare da un sistema che toglie il lavoro, dignità e diritti. La costruzione di una coscienza collettiva é necessaria per ribaltare il carro dell'omertà e della paura. Buon 1° Maggio a tutti coloro che hanno deciso di ribellarsi contro un sistema sempre più malato. Il lavoro é di tutti».