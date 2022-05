Stellantis, sottoscritto il contratto di solidarietà allo stabilimento di Termoli

TERMOLI. Si è concluso nella tarda mattinata di oggi l’incontro tra Stellantis, le Segreterie Territoriali ed il comitato esecutivo per discutere della grave crisi che sta attanagliando tutto il settore auto e nello specifico le aree Fire e Cambi dello stabilimento di Termoli.

Nel suddetto incontro sono state analizzate tutte le problematiche legate alla crisi di approvvigionamento dei semiconduttori che stanno condizionando pesantemente tutto il comparto auto.

Per affrontare tutto questo, si è condiviso di utilizzare come strumento di tutela a sostegno del reddito, il Contratto di Solidarietà (CDS) nel periodo che va dal 16 maggio al 31 dicembre 2022. Nell’accordo abbiamo richiesto ed ottenuto la maturazione dei ratei mensili a prescindere dai giorni lavorati nel mese, per tutti i lavoratori addetti e collegati alle aree Fire, Cambi e comunque rientranti nel bacino del CDS. Ribadiamo che questo è un accordo difensivo che permetterà di fronteggiare gli effetti della complessiva situazione di mercato, nonché le imprevedibili mancanze di forniture.

Inoltre si è definita la possibilità, di uscite volontarie incentivate e prepensionamenti nel limite dei 4 anni per 80 persone entro il 31 dicembre 2022, con le stesse modalità dello scorso anno. Con questo accordo, a fronte della confermata realizzazione della Gigafactory di cui attendiamo uno specifico incontro, si sono create le giuste condizioni per affrontare questa fase congiunturale complessa.

Infine è stato deciso il piano ferie estive che sarà dal 01 Agosto al 14 Agosto per tutto lo stabilimento.

Infine, la prossima settimana si lavora in tutte le unità motori dello stabilimento (T4, FIRE GSE), ad esclusione del cambio che lavorerà con le seguenti modalità:

CAMBIO C520: lavora solo il montaggio, lunedì, martedì e mercoledì

CAMBIO M40: lavora a pieno lunedì, martedì e mercoledì.

A renderlo noto le segreterie territoriali e i Componenti del Comitato Esecutivo di Fim, Uilm, Fismic, Uglm, e Aqcf.