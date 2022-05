Offerta di lavoro a Termoli: venditori e consulenti commerciali

Sei alla ricerca di un lavoro dinamico, stimolante e in linea con i tempi, Mediacomm, la società editrice di Termolionline, è alla ricerca di consulenti commerciali per la vendita dei propri servizi. È un’occupazione certamente impegnativa ma, al contempo, molto appagante, che offre inoltre la possibilità di ricevere un’adeguata formazione.

Termolionline è il portale di informazione locale che riceve migliaia e migliaia di visite ed ha ottenuto nel corso degli anni una notevolissima visibilità.

L’intento dell’editore è quello di offrire un servizio di informazione locale sempre aggiornato, ma anche di sostenere le attività produttive e commerciali della zona offrendo consulenze personalizzate. I venditori incaricati di gestire tale progetto riceveranno un compenso di provvigioni e rimborso spese. Ci sarà un percorso di formazione dedicato e avranno ottime possibilità di intraprendere una carriera gratificante e ricca di soddisfazioni. Questa offerta di lavoro a Termoli è una occasione da non perdere per quanti intendono crescere professionalmente e fare una nuova esperienza.

Percorso di formazione garantito e portafoglio clienti

I consulenti di marketing che lavorano per Mediacomm non sono certo venditori porta a porta: anche se sono liberi di contattare nuovi clienti, devono lavorare su un portafoglio clienti, utilizzando un metodo di approccio studiato per contattare il cliente dapprima a distanza, e solo successivamente di persona, per ottenere un riscontro positivo.

Il venditore ideale per Mediacomm è disponibile, sa gestire e ottimizzare il suo tempo, non si arrende facilmente ma lavora attenendosi all’etica professionale, si impegna per apprendere, migliorare e, soprattutto, ha una grande passione per il proprio lavoro. Non è necessario avere competenze specifiche ma in fase di selezione saranno preferite le persone con esperienza di vendita servizi. Il percorso formativo permetterà ai nuovi venditori di iniziare con una tecnica del tutto differente da quelle eventualmente utilizzate in passato.

Sei interessato a questa offerta di lavoro a Termoli? Per scoprire Mediacomm e conoscere meglio il ruolo del consulente commerciale, ti invitiamo a prendere visione di questo video.





Il consulente commerciale: una professione che non conosce vincoli

Forse non tutti conoscono i vantaggi che il lavoro del venditore è in grado di offrire: dalla flessibilità negli orari, alla possibilità di cambiare o ampliare il contesto di riferimento, al piacere della comunicazione e dell’interazione con gli altri.

Inoltre, un elemento da tenere in considerazione prima di ogni altro, è il fatto che un venditore esperto non rimarrà mai disoccupato: si tratta infatti di una delle professioni più richieste. Vediamo più in dettaglio in cosa consiste questo lavoro e perché è sempre così ricercato.

Un venditore in genere è un lavoratore autonomo, ciò significa che non deve rispondere di alcun vincolo di tempo o di spazio, ma semplicemente organizzare il lavoro in base alle specifiche necessità e impegnarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il lavoro del venditore è da sempre uno dei più richiesti, con l’ulteriore possibilità di ottenere un riscontro economico sicuramente molto più elevato della media. Talvolta, all’inizio, il guadagno potrebbe apparire piuttosto contenuto: ma è solo questione di tempo. Basta infatti apprendere le giuste tecniche di comunicazione per avvicinarsi ai potenziali clienti e incrementare anche notevolmente il proprio business.

L’esperienza e la capacità generano di conseguenza un’abilità maggiore e la conseguente possibilità di veder crescere il proprio reddito. Si può dire che lo stipendio di un venditore sia pari alla sua abilità e soprattutto alla sua volontà di apprendere e mettere in pratica.

Un lavoro sempre a contatto con le persone

Un consulente commerciale deve essere prima di tutto un ottimo comunicatore, in quanto ha la possibilità di interagire e comunicare con molte persone, di confrontarsi e di crescere, sia personalmente che professionalmente, anche in merito al continuo contatto e scambio con gli altri. Molto spesso, confrontandosi con i clienti, nascono idee innovative ed eccellenti.

La totale libertà di gestione del proprio tempo è uno dei principali vantaggi del lavoro del venditore, che può fare in modo da coniugare il proprio lavoro con gli impegni di famiglia, senza alcuna necessità di chiedere permessi e ferie.

La flessibilità non riguarda solo le necessità, inoltre si tratta di una caratteristica unica per questa offerta di lavoro a Termoli. Infatti, la professione dell’agente commerciale permette di non fermarsi ad un’unica esperienza, ma di modificarla, se si è d’accordo, oppure di ampliarla, proponendosi per diversi settori.

Per informazioni e candidarsi clicca QUI