Crisi produttiva alla Stellantis, Fiom-Cgil in assemblea coi lavoratori

TERMOLI. Sulla nuova crisi produttiva che si è manifestata allo stabilimento Stellantis in prima linea la Fiom-Cgil, che ha convocato un’assemblea coi lavoratori sui turni a cavallo tra giovedì 12 maggio e venerdì 13 giugno. Interverrà anche Simone Marinelli, coordinatore nazionale del settore automotive. Lo stesso Marinelli, sullo scenario generale, dopo la divulgazione dei dati di bilancio trimestrali, anche la Fiom-Cgil aveva opposto alcune riserve:

«Stellantis registra nel primo trimestre del 2022 un aumento dei ricavi del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nonostante il calo delle vendite nel mercato europeo ed italiano l’azienda continua a fare risultati finanziari positivi ed a riconoscere dividendi agli azionisti, mentre le lavoratrici e i lavoratori continuano a subire il ricorso agli ammortizzatori sociali e l’abbattimento dei costi che si traduce in un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro. La crisi delle forniture, della logistica e di mercato, con il costante calo delle immatricolazioni che ad aprile hanno totalizzato un meno 33% rispetto allo stesso mese del 2021, stanno ricadendo pesantemente sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo e di tutta la filiera della componentistica. Un settore che genera circa il 6% del PIL e occupa 260.000 lavoratori lasciato solo dal Governo che nonostante gli annunci sembra non sia interessato a rilanciare concretamente. Una situazione che va affrontata con urgenza. Per tali ragioni la Fiom ribadisce la richiesta più volte avanzata insieme alle altre organizzazioni sindacali e alla Federmeccanica, di un incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con i Ministri competenti. Senza strumenti straordinari, risorse e una politica industriale condivisa rischiamo di perdere un settore fondamentale per l’economia e l’occupazione del nostro Paese».

Tornando alle assemblee, che sono state convocate dopo la firma del contratto di solidarietà da parte delle sigle firmatarie del Ccsl, ci saranno anche Alfredo Fegatelli, Giuseppe Tarantino e Paolo De Socio.

Il programma prevede un’ora e mezza a disposizione per il confronto sui lavoratori.

Dalle 22 alle 23.30 di giovedì 12 maggio, dalle 14 alle 15.30 di venerdì 13 maggio e dalle 9.45 alle 11.15 di venerdì 13 maggio.