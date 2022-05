"Continue perdite di lavoro in Val di Sangro per via degli stop alla Sevel"

ATESSA. C'è preoccupazione per le sorti di molte aziende dell'indotto Sevel dove, a causa dei continui fermi della fabbrica del Ducato, si stanno verificando perdite di posti di lavoro. A fare il punto sulla situazione è Amedeo Nanni, segretario interregionale Fim-Cisl:

"La situazione della Val di Sangro con i persistenti fermi di Sevel derivati dalla mancanza dei semiconduttori sta generando una spirale di incertezza e continue perdite di posti di lavoro. A tutto questo si aggiunge la problematica del conflitto Russo-Ucraino, con ripercussioni incalcolabili. In Italia in questo particolare momento storico è presente un tessuto sociale sfibrato, con la presenza di circa 6 milioni di persone che riversano in povertà assoluta e con un mercato del lavoro in estrema sofferenza.

La nostra regione e in particolare il nostro territorio, non aveva mai attraversato un momento così difficile, con dati di produzioni peggiori del 2020, quando il Covid-19 ha iniziato a circolare. Suddetta condizione, non di certo causata da mancanza di richieste del veicolo commerciale, ma da contesti e varianti mondiali. Siamo convinti che per superare le difficoltà attuali sia necessario iniziare a costruire le basi e non farci trovare impreparati nel momento in cui ci sarà un miglioramento della situazione corrente.

A tal proposito, le infrastrutture sono fondamentali al fine di creare un luogo maggiormente attrattivo, ragion per cui è necessario conservare le attività presenti e attrarne altre. Inoltre, il ricambio generazionale nelle aziende rappresenta un enorme criticità sociale, la priorità sono i giovani e le donne, per cui è necessario garantire loro maggiori occasioni di occupazione dignitosi. Per tali ragioni chiediamo alla politica regionale di essere maggiormente incisivi e assidui nell’impegno di miglioramento del nostro territorio, bene comune di tutti.

Nella giornata di giovedì ci sarà l’incontro tra il comitato esecutivo e la Direzione dello stabilimento Sevel alla presenza del nuovo Direttore ing Paolo Accastello che ha preso il posto dell’ing Coppola, incontro importante per analizzare la situazione attuale ma soprattutto per definire e capire le strategie future. Inoltre nelle prossime giornate verranno richieste le Assemblee per informare i lavoratori, per la Fim Cisl parteciperà il segretario nazionale con delega sull’automotive Ferdinando Uliano".