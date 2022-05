Sevel e dintorni, «Ennesima doccia gelata per i pendolari molisani»

SEVEL. Dalla Rsu della Uilm alla Sevel arriva l'ennesima presa d'atto di quanto sia problematico collegare il Molise alla Sevel.

«Doccia gelata da parte della regione Molise. Da notizie informali sembrerebbe che l'Atm, per ovviare al noto problema di organizzazione del trasporto che costringe tutti i pendolari Sevel del basso Molise a cercare mezzi di fortuna per raggiungere le altre fabbriche della Val di Sangro, abbia ipotizzato una cooperazione con la società Sati, con cui dovrebbe alternarsi sul giro della zona industriale. Questa soluzione però non è risolutiva per i pendolari molisani interessati. Per citare solo alcuni esempi di disagio, i lavoratori arriverebbero in Sevel in forte anticipo rispetto all'inizio del turno, oppure, lavoratori di aziende diverse da Sevel arriverebbero in forte ritardo avendo orari diversi, altri ancora rischierebbero di essere lasciati a piedi.

Ci chiediamo se nell'organizzare il trasporto si tengano in considerazione tutte le esigenze dei lavoratori e se ci sia la volontà politica e la capacità tecnica di organizzare il trasporto in modo da contemperare tutte le esigenze e trovare una soluzione adeguata. Innanzitutto chiediamo immediatamente il ripristino del vecchio itinerario ed eventualmente che la società Atm si faccia carico di fare il giro completo della val di Sangro, come fanno tutte le altre società di trasporto. I lavoratori molisani non possono pagare per le incapacità organizzative e gestionali di chi dovrebbe migliorare e non devastare il trasporto pubblico!»