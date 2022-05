«Ennesimo disagio Atm, ancora una volta sulla pelle dei lavoratori pendolari molisani!»

SEVEL. «Continuano i disagi per i lavoratori pendolari molisani, causati dalla inefficienza della società Atm, che da lunedì 9 maggio, a seguito di una nuova delibera della Regione Molise per riorganizzare il trasporto pubblico, comunica ulteriori cambi e ritardi alla viabilità, penalizzando i lavoratori di molte aziende, tra cui la Sevel. I lavoratori Sevel vedranno posticipare la partenza dei mezzi di 45 minuti, costringendoli ad aspettare fuori dallo stabilimento dopo le 8 ore di lavoro; altri lavoratori rischieranno di restare a piedi e non poter tornare a casa con i mezzi pubblici».

Lo afferma il segretario territoriale della Fismic-Confsal di Lanciano, Gianluca Gagliardi.

«I problemi causati dalla società Atm sono stati numerosi nel corso degli anni per i lavoratori molisani, problemi mai risolti oltretutto, per citare alcuni esempi: ritardi, guasti degli autobus, igiene scarsissima, zero manutenzione.

Per questi motivi, senza citarne altri benché esistenti, come Fismic-Confsal chiediamo all’assessore regionale del trasporto pubblico molisano di interessarsi realmente del trasporto pubblico dei lavoratori pendolari molisani, e chiediamo da subito il ripristino del vecchio itinerario e che la società Atm si faccia carico fin da ora di fare il giro completo della Val di Sangro, come fanno tutte le altre società di trasporto.

La situazione dei trasporti a carico della società Atm è ormai insostenibile per i lavoratori molisani – dichiara Gianluca Gagliardi, segretario territoriale Fismic-Confsal Lanciano - donne e uomini sono penalizzati da disservizi continui, costretti ad aspettare i mezzi con situazioni climatiche sfavorevoli, senza adeguate pensiline, se non addirittura assenti. I ritardi causano problemi sul luogo di lavoro e per le Aziende stesse, che molte volte non vedono il personale arrivare puntuale durante il turno lavorativo.”

I lavoratori molisani non sono carne da macello e non sono lavoratori di serie "b". Una volta per tutte la Regione Molise deve mettere fine a questo scempio e dare un servizio dignitoso ai propri lavoratori pendolari, che vedono ledere i diritti umani e salariali a causa di queste difficoltà causate dalla Atm», conclude Gagliardi.