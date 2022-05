Cassa Forense: Pari Opportunità per tutti

TERMOLI. I Comitati per le Pari Opportunità e Consigli degli Ordini degli avvocati di Larino, Campobasso e Isernia, con il patrocinio di Cassa Forense, hanno organizzato per domani pomeriggio, venerdì 20 maggio, l’evento dal titolo: Cassa Forense: Pari Opportunità per tutti.

Il Convegno che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Termoli dalle 15.30, sarà dedicato non solo alla formazione e all’approfondimento delle materie previdenziali ed assistenziali ma sarà, anche, una importante occasione di aggiornamento e di confronto per tutta l’avvocatura molisana, da sempre impegnata in prima linea sui grandi temi delle pari opportunità, in ogni ambito, non solo quello forense, e ora più che in passato, chiamata ad affrontare le nuove sfide legate al delicato momento storico che si sta vivendo.

L’evento sarà accreditato dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino con 4 crediti di cui 2 in materia di previdenza.

