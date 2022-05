Denso, i sindacati ottengono l'ok per la cassa integrazione a rotazione

L'azienda: "Misura approvata dal Ministero mercoledì, chi non potrà rientrare a maggio lo farà a giugno"

SAN SALVO. Arrivano buone notizie per i dipendenti Denso in cassa integrazione, infatti nella serata di ieri è stato confermato che sarà applicato il piano per la rotazione.

La fumata bianca è arrivata al termine della riunione tra le sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil) e i responsabili dell'azienda di Piana Sant'Angelo.

A detta dei vertici aziendali il ritardo nell'applicazione è dovuto esclusivamente al fatto che solo mercoledì 18 maggio è stato approvato il piano dal Ministero.

Una boccata d'ossigeno dopo lo sciopero di due ore a fine turno proclamato mercoledì e che aveva visto il 70% di adesioni.

Nonostante ciò resta confermato il sit-in di oggi dell'Uglm, previsto alle 12.45, davanti i cancelli dell'azienda sansalvese.