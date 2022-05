Sit-in dell'Ugl alla Denso, Spera: "Lavoratori in difficoltà senza la cassa integrazione a rotazione"

SAN SALVO. Sit-in dell’Ugl davanti la Denso di San Salvo nella tarda mattinata di oggi, al centro della protesta la mancata cassa integrazione a rotazione per gli operai.

Ha aderito al presidio anche Antonio Spera, segretario nazionale del sindacato: "Sono mesi che stiamo cercando di avere delle risposte in merito a delle richieste di incontro. In alcuni reparti operai in casa integrazione a 0 ore e in altri gli operai fanno gli straordinari. Ci auguriamo che parta la cassa integrazione a rotazione che dia salario a tutti perché i lavoratori sono in difficoltà.

Per il segretario provinciale aggiunto Giuseppe Saraceni: "Sappiamo con certezza che non tutti i lavoratori potranno usufruire della casa integrazione a rotazione, a differenza di quanto stabilito nell'accordo firmato. Abbiamo dato mandato ai nostri legali di scrivere all'azienda per poter partecipare agli incontri".