Basta con le promesse, gli armatori termolesi si fermano per una settimana

Fulvia Verlengia e Paola Marinucci

TERMOLI. La decisione avvenuta dopo un confronto questa mattina -tra gli armatori delle varie marinerie della Puglia, Abruzzo e Marche - sempre per il problema più gravoso: quello del caro gasolio, che ha paralizzato già da diverse settimane l’attività della pesca, creando non poche difficoltà ai singoli armatori. Dibattito acceso tra i vari armatori -anche perché non tutti erano favorevoli al fermo di una settimana.

Il suddetto problema sta incidendo al 90% sui conti aziendali degli armatori, ci sono difficoltà nel mantenere i dipendenti ed è sempre più difficile sopperire costi e ricavi e cercare di far bilanciare tutto.

Questa decisione presa, si spera possa scuotere i piani alti, affinché intervenga per lenire la già difficile situazione.

Di seguito l’intervista di Fulvia Verlengia e Paola Marinucci.