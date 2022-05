Career Day UniMol 2022, si incontrano domanda e offerta

Campobasso Mercoledì 25 maggio il Career Day UniMol 2022, in Aula Magna, insieme e in presenza. Si incontrano domanda e offerta, giovani e mercato del lavoro: laureati/e, laureandi/e, studentesse e studenti con aziende, contesti imprenditoriali e professionisti.

CAMPOBASSO. Career Day UniMol 2022, tutto pronto con l’iniziativa di Job Placement più importante dell’Ateneo. E finalmente si ritorna in presenza! Sarà l’occasione per rivedere, come negli anni passati, l’Aula Magna in un importante e significativo momento d’insieme, ricco di opportunità per il lavoro che verrà.

D’altra parte continuare a promuovere, consolidare e ampliare l’integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro, orientando le scelte professionali di studenti e neolaureati e favorendo i primi contatti con le aziende rappresenta, oggi più che mai, l’elemento chiave, prioritario e di rilievo delle attività di UniMol, e ancor più del Placement di Ateneo.

La giornata ha lo scopo, quindi, di creare un “bridge” con il mercato del lavoro e il mondo studentesco di laureandi, laureati e dottori di ricerca. È un’opportunità esclusiva per costruire un match tra domanda e offerta di employability con i contesti aziendali regionali, nazionali ed internazionali.

Appuntamento dunque, mercoledì 25 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus universitario Vazzieri, Via Francesco de Sanctis, Campobasso con il Career Day UniMol, per mettersi in contatto diretto con importanti realtà imprenditoriali, approfondire motivazioni e aspettative, ricevere risposte ai tanti interrogativi, chiarire dubbi e soddisfare le diverse curiosità, con l’ulteriore vantaggio di mettere in campo e testare le proprie le capacità di interrelazione con i colloqui individuali con le aziende.

Tutto ciò non può che rappresentare una imperdibile occasione utile a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, ma anche a scoprire, dalla viva voce dei rappresentanti delle aziende partecipanti, le differenti posizioni lavorative aperte. Ma i vantaggi non finiscono qui.

Ancora un’opportunità che differenzia l’edizione di quest’anno: i primi 50 studenti che parteciperanno al Career day saranno gli ospiti esclusivi all’evento previsto il 26 maggio dal titolo: “Imprenditori si diventa: selfiemployment, l’opportunità per mettersi in proprio”, organizzato e gestito da INVITALIA, con la collaborazione del Molise Contamination Lab, nella Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo.

I colloqui con le aziende partecipanti sono riservati:

a tutti, studentesse e studenti UniMol degli ultimi anni di tutte delle Lauree Triennali, Magistrali e Specialistiche;

ai laureati/e UniMol;

ai dottori di ricerca e i dottorandi/e UniMol,

a chi ha conseguito un Master UniMol

Info: placement@unimol.it