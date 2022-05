La Pilkington compie 60 anni: "Previsioni di mercato non buone, ma guardiamo avanti con coraggio"

SAN SALVO. Ieri la Pilkington, ex Società Italiana Vetro di San Salvo, ha festeggiato i 60 anni dalla sua fondazione con una cerimonia in programma nel pomeriggio in uno dei capannoni dello stabilimento di Piana Sant'Angelo. Tante le autorità politiche, religiose e militari che hanno partecipato accanto ai vertici aziendali al primo evento aperto al pubblico dopo oltre due anni.

Nell'occasione sono stati premiati i dipendenti per la loro carriera all'interno dell'azienda e il presidente Graziano Marcovecchio ha fatto il punto sulla situazione dello stabilimento analizzando le varie difficoltà del momento:

"Con la pandemia avevamo pensato di aver raggiunto il fondo, ma oggi abbiamo altre difficoltà come l'aumento del costo dell'energia a seguito della guerra in Ucraina. Per questo tema ci batteremo nelle sedi più opportune, serve un politica energetica che ci permetta di garantire la lotta alla sopravvivenza. Le previsioni del mercato non lasciano spiragli positivi, ma abbiamo imparato a non arrenderci mai e solo così possiamo intravedere la luce fuori dal tunnel. Oggi festeggiamo una importante storia passata con tante incertezze sul futuro, ma guardiamo con coraggio la strada che c'è davanti a noi perchè è più importante di quella che si lascia alle spalle. Ora dobbiamo essere bravi a continuare ad essere scelti dagli azionisti affinché investano su di noi, dai clienti affinché scelgano i nostri prodotti per la qualità, solo così potremmo essere ancora attrattivi e competitivi".

Il Presidente della Pilkington infine ha ricordato anche i vari progetti di welfare dell'azienda rivolti al territorio.

Tra i presenti il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che si è espresso così: "La Pilkington, ex Società Italiana Vetro, di San Salvo ha festeggiato 60 anni dalla sua fondazione. Una delle aziende più importanti dell'intera regione che dà lavoro a migliaia di persone. Un momento di festa ma anche di speranza che l'economia abruzzese possa sempre crescere e conquistare mercati ancora più importanti".

Francesco Menna, sindaco di Vasto, ha dichiarato: "Ho partecipato alla cerimonia per i 60 anni della Pilkington. Un anniversario importante per l'azienda con "una lunga storia di successo. Il mio ringraziamento ai dipendenti e a tutti coloro che hanno contributo a raggiungere questo traguardo.

"Ieri pomeriggio l'amministrazione comunale di Scerni ha partecipato alla cerimonia dei 60 anni della Pilkington di San Salvo.

Dal 2006 la Pilkington è stata inglobata dalla Nippon Sheet Glass (Nsg) diventando una realtà produttiva più importante del nostro comprensorio. La Nsg conta 29 stabilimenti nel mondo ed esporta la produzione in 130 località dislocate in 16 Stati. Il gruppo costituisce nel suo complesso uno dei maggiori produttori al mondo di vetro per l’edilizia, l’industria automobilistica e il settore dei vetri speciali.

Durante la cerimonia sono stati consegnati dei riconoscimenti ai dipendenti che da 20, 30 e 40 anni lavorarono presso la Pilkington, tra cui alcuni nostri concittadini, a cui rivolgiamo le nostre congratulazioni.

L'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Daniele Carlucci, ha portato i saluti al Presidete Pilkington Graziano Marcovecchio con il quale ha condiviso come sia urgente inserire nell'agenda politica delle nostre comunità le politiche del lavoro con tutte le realtà produttive presenti, difendendo l'esistente e programmando il futuro".

Tra i partecipanti anche la deputata del M5S Carmela Grippa che ha dichiarato:

"Ieri pomeriggio, insieme all’amico e Consigliere Regionale Pietro Smargiassi, ho partecipato alla festa del 60esimo compleanno della SIV conosciuta oggi come NSG e già Pilkington e che nel tempo, pur cambiando nome, è rimasta una realtà importante per il nostro territorio ed i suoi cittadini. Nonostante le difficoltà.

Difficoltà che sono state ripercorse nell’intervento del suo Presidente Graziano Marcovecchio e che sono, in particolare negli ultimi anni, state legate alla pandemia prima e al rincaro delle materie prime a seguito del conflitto in Ucraina poi.

Ma ciononostante è stato un compleanno bello e ricco di emozioni come quelle vissute durante la premiazione dei dipendenti, attori protagonisti della storia di questa azienda.

Emozioni immortalate in video e scatti fotografici che hanno tracciato il passato ,il presente e il futuro di questa società.

Per tutto questo e per la gioia che ci avete regalato, auguro alla Società, al suo Presidente e ai lavoratori con le loro famiglie, un futuro di prospettive radiose che possano continuare a rappresentare la storia di questo importante sito industriale".