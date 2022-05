Commercianti ittici e armatori, occorre remare dalla stessa parte

Incontro armatori-commercianti ittici

TERMOLI. Sono giorni roventi, e non certo per le alte temperature, per la marineria di Termoli.

Il caro gasolio è un problema che si trascina da quasi due anni, e che in questi mesi di guerra russo-ucraina è letteralmente esploso.

Dopo il sit-in di protesta di ieri, riunione tra la categoria commercianti ittici e gli armatori, per evitare una guerra fra poveri.

Alla fine tra le due categorie è scaturita una sorta d’intesa, bisogna andare nella stessa direzione perché un fatto appare lampante, ognuna ha bisogno l’una dell’altro e disuniti non si va da nessuna parte.

I commercianti dicono che bisogna ricostituire una associazione di categoria, come Termoli aveva già una volta, o anche associarsi assieme ai marinai.

Un’altra cosa che i commercianti hanno voluto chiarire è stato il fatto che il commerciante gradirebbe essere avvertito quando verrà il momento dello sciopero, perché qualcuno ha comprato il pescato e non può certo buttarlo, se uno viene avvisato preventivamente si regolava di conseguenza. Abbiamo parlato con Gianluca Menadeo, Beniamino D’Onofrio e Basso Cannarsa.