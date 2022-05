A congresso sulla costa termolese la Uiltec Molise

TERMOLI. Prosegue la serie di congressi di settore della Uil, che a luglio celebrerà quello confederale. Domani sarà la volta della Uiltec regionale del Molise che, martedì 31 maggio, presso la Cala Sveva Beach Club, celebrerà il proprio terzo congresso alle ore 9.30. «Vista l’importanza strategica della Uiltec Molise (sindacato leader nella propria regione e nel panorama nazionale nel proprio settore merceologico di riferimento), sarà presente l’intera segreteria Nazionale, con a capo il segretario della Uiltec, Paolo Pirani, che si congederà dalla categoria il prossimo mese di ottobre, dopo averla portata ad esser attore principale in ogni rinnovo di contratti nazionali, avendo la meglio su chi si batteva per boicottarli, all’interno di tale assise, si confronterà con un gruppo dirigente che iniziando col sottoscritto, Claudio Musacchio e cinque iscritti, oggi ne conta quasi seicento. Ricordiamo che il nostro settore dà lavoro a circa duemila persone in questa regione ed è strategico per il Pil regionale come pochi, visto il grande valore aggiunto delle produzioni specifiche», ha sottolineato Carlo Scarati.