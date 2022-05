Armatori di Vasto e Termoli protestano assieme: "Famiglie da mantenere e mutui da pagare"

VASTO. Tornano a protestare gli armatori vastesi, così come sta accadendo in tutta Italia (Leggi).

Tra i partecipanti alla manifestazione, in segno di vicinanza, anche operatori della marineria termolese.

Le barche sono ferme in porto già da una settimana con il pescato locale che scarseggia nei ristoranti e nelle pescherie.

Questa mattina sit-in simbolico, a partire dalle 7, presso lo scalo vastese della marineria locale. Affissi striscioni contro il caro gasolio e in cui si chiede un aiuto concreo al Governo. Bloccato anche l'ingresso e l'uscita ai mezzi con l'obiettivo di far sentire la propria voce e di ottenere un abbassamento dei costi del carburante.

Gianni De Rosa si è espresso così: "Non riusciamo più a sostenere i costi, non riusciamo a coprire le spese che abbiamo. Siamo qui tutti insieme per chiedere una mano al Governo. No sappiamo quando torneremo in mare vista questa situazione, siamo impossibilitati ad andare a lavorare. Chiediamo il diritto al lavoro. Noi siamo in sofferenza, ma anche l'indotto alle nostre spalle. Abbiamo famiglie da sostenere, dipendenti, mutui e affitti da pagare".

Andrea Salvatore ha dichiarato: "Nonostante tutte le regole che ci sono state imposte dall'Ue noi abbiamo continuato a lavorare, ma così è impossibile. Il gasolio è arrivato alle stelle e tutte le marinerie d'Italia sono in difficoltà. Con il gasolio a 1,20 io per uscire in barca devo incassare le prime 1.500 euro per pagare il gasolio. Così non possiamo andare avanti. Siamo andati in tutta Italia a manifestare in maniera civile. Chiediamo solo che il gasolio venga abbassato."

Presenti alla manifestazione anche il sindaco Francesco Menna e l'assessore al ramo Licia Fioravante e l'assessore Anna Bosco.

Il primo cittadino ha manifestato la sua vicinanza: "Il caro gasolio sta rendendo impossibile la vita alla marineria, ma anche nell'agricoltura. E' giusto scioperare e dare vicinanza e solidarietà a queste persone".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'assessore Licia Fioravante: "Per noi è un obbligo stare qui vicino ai pescatori. Il caro gasolio sta togliendo il diritto al lavoro ai pescatori, sono costretti a non uscire con le imbarcazioni perché non riescono a coprire i costi. Cercheremo di fare il possibile per sollecitare le istituzioni e per permettere a queste persone di tornare in mare e di garante al territorio il prodotto locale di cui ora siamo privi".

Per l'assessore Anna Bosco: "Servono ulteriori misure urgenti per questo settore produttivo primario, uno dei principali del nostro sistema economico e per la nostra Città, che sta subendo grandi difficoltà così come quella degli agricoltori ma anche dei trasportatori, ed in generale delle famiglie. La richiesta dei pescatori dopo la manifestazione di oggi al Porto di Vasto contro il caro gasolio che sta mettendo a rischio i pescatori e l’indotto è da supportare e per questo stamattina ho voluto partecipare come delegata al porto ed alle attività produttive. Basti considerare che per una imbarcazione di medie dimensioni il consumo e’ di circa 1000 litri al giorno ad 1,20 euro. La situazione è tale per cui di fatto i costi sono maggiori del guadagno giornaliero e per questo è importante fare fronte comune per supportare l’economia del territorio. Grazie a tutte le forze dell’ordine che hanno garantito che la manifestazione si svolgesse in sicurezza".

GUARDA L'INTERVISTA:





GUARDA LA DIRETTA DEL BLOCCO DEL TRAFFICO: