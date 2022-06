Stellantis: "Prorogato il protocollo anti-Covid-19 al 30 giugno in linea con le decisioni governative"

ATESSA. "Il protocollo anti-Covid di Stellantis, in scadenza a fine maggio, è stato prorogato al 30 giugno. La scelta è stata resa necessaria dalla esigenza di allineare i tempi con quelli dettati dal Governo, il cui protocollo, siglato con le parti sociali e recepito in legge, era stato difatti già prorogato fino alla medesima data.

Come Organizzazioni sindacali abbiamo esortato inoltre la Direzione aziendale ad accendere gli impianti di raffrescamento, per alleviare la situazione di disagio determinata dalla precoce calura estiva e resa più gravosa dall'utilizzo delle mascherine. Sindacati e Direzione aziendale ci incontreremo prima del 30 giugno per valutare eventuali misure da mantenere, alla luce dell'andamento epidemiologico e delle decisioni nel frattempo assunte dal Governo".

Fim-Fiom-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcfr