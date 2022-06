16 ore di sciopero alla "Te Connectivity Italia" di San Salvo: "Carichi di lavoro pesanti e mancate soluzioni"

SAN SALVO. Da questa mattina sono in protesta gli operai della Te Connectivity di San Salvo.

Uno sciopero di due giorni per 16 ore complessive tra sabato e domenica. E' la prima volta che accade nello stabilimento sansalvese ed è dovuto ai carichi di lavoro, alle mancate soluzioni di problemi ormai annosi di tutto lo stabilimento e alle scarsissime relazioni sindacali.

Infatti a detta della Fim-Cisl: "Le ripetute sollecitazioni all'azienda per discutere delle problematiche da tempo conclamate non hanno avuto riscontro, in quanto i vertici aziendali stanno procedendo in maniera unilaterale. Questo è un atteggiamento grave perché mina le relazioni sindacali e dimostra che l'azienda non vuole intraprendere percorsi condivisi senza raccogliere i suggerimenti dei lavoratori. Un atteggiamento che in passato ha determinato sprechi economici inutili a sfavore dell'azienda come l'acquisto di attrezzature ferme da oltre 1 anno in magazzino perché inutilizzabili. Condividiamo la volontà dei lavoratori, emersa dalle assemblee, di dare un segnale forte all'azienda con il fine di risolvere i problemi sopraelencati.

A riguardo Angelo Angelucci, sindacalista della Fim- Cisl, ha ribadito come "dalle assemblee dei giorni scorsi è emerso un malcontento da parte dei lavoratori sull'operato dell'azienda, ma anche su come finora queste problematiche siano state affrontate dalla Rsu in carica".