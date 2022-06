"Te-Connectivity" di San Salvo, alta adesione alla due giorni di sciopero

SAN SALVO. Alta l’adesione allo sciopero indetto dalla Fim-Cisl nelle giornate del 3 e 4 giugno alla TE-Connectivity di San Salvo che ha visto un’adesione di oltre il 50% in tutto lo stabilimento e dell’80% nei reparti in cui vi sono i maggiori problemi di carichi di lavoro

Grande soddisfazione della segreteria Fim-Cisl: “questo dimostra che le problematiche espresse dai lavoratori nel corso delle assemblee sono reali per cui ora richiederemo per l’ennesima volta un incontro in Associazione degli Industriali e l’Azienda dovrà prendere i provvedimenti necessari per la soluzione dei problemi”, dichiara Angelo Angelucci.

Che nel frattempo si gongola del successo ottenuto alle elezioni per il rinnovo delle Rsu alla Cima di San Salvo dove la Fim-Cisl ha ottenuto con l’ 83% delle preferenze un largo successo incrementando ancora una volta la maggioranza della Fim-Cisl eleggendo volti nuovi nelle persone dei Stefano Bruno e Massimo Favorito.

“Un passo importante i nuovi volti della Rsu in un momento come questo dove si vede la presenza di nuove figure professionali giovani all'interno dell'azienda” dichiara Rsu uscente Andrea Della Porta che ringrazia la segreteria Fim-Cisl per il supporto dato e augura buon lavoro alla nuova Rsu.