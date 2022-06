"Fateci andare a lavorare", sale la protesta degli armatori al mercato ittico

TERMOLI. Una delegazione di armatori incontrerà il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, nella prossima settimana.

È quanto ha concordato la presidente dell’associazione Armatori Pesca del Molise, Paola Marinucci, che si è sentita telefonicamente col Governatore nelle scorse ore.

Sarà un confronto utile soprattutto per fare il punto della situazione sull’interlocuzione avviata nella sede della Conferenza delle Regioni, che si è mossa per cercare di dare una sponda istituzionale al mondo ittico, in fermento da mesi ormai e che da tre settimane è ferma agli ormeggi in segno di protesta contro il caro gasolio.

Una scelta anche dettata dalla impossibilità per diversi pescherecci di fronteggiare il rapporto costi-ricavi delle battute di pesca, col carburante che si è spinto su soglie insostenibili.

Da Toma anche la rivelazione che si sta cercando di anticipare i soldi del Feampa, il fondo per la pesca, con cui cercare di tamponare la gravissima crisi che attraversa il comparto.

Al lavoro anche la struttura regionale, che cerca di reperire delle economie e novità potrebbero esserci già domani.

Intanto, salgono i livelli anche provocatori della protesta, con una foto che vede un fantoccio-pescatore impiccato davanti al mercato ittico, con in mano una cassetta di polistirolo vuota e la scritta “Ero pescatore” e un’altra “Fateci andare a lavorare”.

Di queste problematiche, che hanno messo in ginocchio soprattutto le marinerie dell’Adriatico, c’è stato un momento di confronto anche col ministro dell’Interno Lamorgese ieri a Termoli, in occasione della sua visita per la sottoscrizione del protocollo di legalità sul raddoppio della tratta ferroviaria Termoli-Lesina.

Infine, stamani, una delegazione di pescatori sarà ricevuta dal vescovo di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, alle 10, presso la Curia Vescovile, per un momento di ascolto e confronto.