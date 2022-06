Trasformazione digitale, seminari informativi sulle opportunità d'impresa

CAMPOBASSO. La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con il proprio Punto impresa digitale e Uniontrasporti, organizza due seminari informativi rivolti alle imprese molisane sulle opportunità relative alla trasformazione digitale.

Con questi due eventi formativi/informativi, la Camera di commercio si propone di aiutare le PMI a offrire servizi con modalità più moderne e inclusive, digitalizzare i processi, migrare verso infrastrutture tecnologiche più moderne, gestendo la cybersecurity e il cloud computing.

Per le imprese molisane è importante restare competitive puntando sulla trasformazione digitale e sulle nuove tecnologie come occasione e opportunità di nuovi business e nuovi ambiti di mercato.

I webinar si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- venerdì 17 giugno 2022 ore 10:30 –Cybersecurity: meglio pensarci prima

- venerdì 24 giugno 2022 ore 10:30 –Cloud: istruzioni per l’uso

I seminari, che si svolgeranno sulla piattaforma Zoom previa iscrizione da parte delle imprese, sono gratuiti e indipendenti tra loro; potranno essere fruiti anche singolarmente ma è preferibile partecipare ad entrambi per una formazione più completa.

Il primo seminario sulla cybersecurity, propone il tema di sempre maggiore attualità della “sicurezza dei dati”, considerando la crescente diffusione di Internet e la sua pervasività nel nostro modo di comunicare ed interagire, sia per lavoro sia personale. Oggi più che mai diventa quindi importante per un'impresa comprendere quali sono gli strumenti/metodologie, le tecnologie, le modalità operative e i comportamenti per limitare il rischio della perdita o della sottrazione dei dati ad un valore accettabile.

Per il secondo seminario la tematica è quella del cloud computing, tecnologia che permette di accedere in modo flessibile a servizi informatici di alta qualità senza dover investire in proprie risorse hardware e competenze informatiche evolute, consentendo quindi non solo un risparmio in termini economici ma anche una ottimizzazione organizzativa. Per cogliere questa opportunità, occorre però conoscere il grado di maturità di questi servizi e avere gli elementi per potere scegliere quelli più adatti alla propria azienda oltre ad una conoscenza delle implicazioni sulla protezione della privacy.

ìNel corso dei due incontri ci sarà anche occasione per aggiornare le imprese molisane sull’attuazione della Banda ultra larga nella nostra Regione e per fare un focus sulle prossime attività del Punto impresa digitale della Camera di Commercio del Molise, che riguarderanno non solo la consulenza e assistenza alle imprese nell’adozione delle nuove tecnologie ma anche il finanziamento, sotto forma di voucher, di investimenti in tecnologie rientranti nel piano Impresa 4.0.

Tutte le informazioni per iscriversi sono disponibili nelle notizie del sito www.molise.camcom.it e sui canali Facebook e Twitter della Camera di Commercio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione al numero 0874.471539.