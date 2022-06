Caro gasolio, le parti sociali chiedono l'intervento del Ministro Orlando

TERMOLI. Nuova iniziativa sul cosiddetto "Caro gasolio", causato dallo scoppio della guerra in Ucraina ha investito in pieno l’intero settore della Pesca, producendo effetti catastrofici sia per le aziende ittiche che per le lavoratrici e i lavoratori del settore.

I segretari generali delle organizzazioni sindacali confederali, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca hanno inviato una lettera al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

«Alla crisi in atto, infatti, gli addetti del settore hanno partecipato con effetti negativi diretti sulle buste paga. La ‘quota parte’ del salario è una sezione dell’istituto retributivo che compartecipa all’andamento aziendale sì nei benefici del pescato, ma anche nei costi energetici che l’impresa ittica deve affrontare per uscire in mare.

Sebbene per il mondo imprenditoriale questo Governo ha previsto dei ristori economici per far fronte alle ingenti perdite economiche dovute alla crisi, il mondo del lavoro ha visto solamente crollare il proprio potere di acquisto, senza poter usufruire di alcuno strumento di sostegno al reddito. Per quanto sopra esposto, siamo convinti, che sia necessario e non più derogabile prevedere un sostegno economico per i lavoratori e le lavoratrici del comparto ittico; Pertanto, siamo a richiederLe un incontro urgente. Certo di un Suo riscontro», la firma di Patrizio Giorni, Antonio Pucillo ed Enrica Mammucari.