Marinerie nella burrasca, in Molise si decide solo dopo l'incontro al mercato ittico

TERMOLI. Si è creata un po' di confusione sulla protesta della marineria nell'Adriatico dopo il lancio dell'agenzia Ansa, che annunciava la ripresa dell'attività di pesca in Marche, Abruzzo e Molise, visto che la nota diffusa dall'associazione Armatori Pesca del Molise dava appuntamento a oggi pomeriggio alle 17, al mercato ittico, dopo il summit di ieri sera Civitanova Marche.

Questa la notizia battuta dall'Ansa: «I pescherecci di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia tornano in mare. Nuovo stop allo sciopero che va avanti da tre settimane. Le imbarcazioni torneranno a pescare per due giorni in Adriatico».

«Lunedì e mercoledì torniamo in mare per due giornate di pesca, martedì resteremo invece fermi per vedere cosa emerge dalla Conferenza Stato-Regioni in cui si parlerà della pesca - fanno sapere Francesco Caldaroni, presidente delle Marinerie d'Italia e Apollinare Lazzari, presidente dell'associazione produttori pesca di Ancona a conclusione del confronto fra le marinerie di Marche, Abruzzo e Puglia che si e' svolto al mercato ittico di Civitanova Marche alla presenza di circa 200 tra armatori e pescatori. "Speriamo che arrivino risposte dal governo perché il gasolio continua a crescere - spiega Lazzari - armatori e pescatori torneranno a incontrarsi la prossima settimana "per verificare nel frattempo cosa emerge».

Tuttavia, contattando la presidente Paola Marinucci non c'è conferma della notizia provenuta da Ancona, e si rimanda ancora una volta all'assemblea di oggi pomeriggio.