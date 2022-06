Stop ai motori tradizionali e incognita transizione ecologica, focus su Termoli

TERMOLI. «Non proprio un fulmine a ciel sereno». Interviene così il segretario Marco Laviano, componente della Fim-Cisl interregionale e leader dei metalmeccanici cislini in Molise. «Nella giornata di mercoledì, e se mai ve ne fosse ancora bisogno, il Parlamento Europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, così come previsto dal programma “Fit for 55” ha dato assenso alla proposta della commissione europea e quindi definito lo stop alle vendite di motori endotermici a partire dal 2035. Una decisione prevedibile ma considerando l’attuale situazione socio-economica del perimetro europeo credo sia forse contestabile, affrettata ed avrebbe meritato ulteriori riflessioni, soprattutto per la lentezza della politica del nostro paese nell’attuare quelle manovre fiscali di incentivi e di supporto al settore automotive e di sostegno al lavoro, settore che secondo me a questo punto si appresta a ‘subire’ la transizione energetica.

Come Fim-Cisl abbiamo sempre sostenuto invece che la transizione va governata con lungimiranza e competenza, soprattutto perché bisogna impedire di perdere posti lavori. In tutta Italia il settore Auto motive ed il suo indotto sono già fortemente colpiti dalla attuale gravissima crisi a causa della mancanza di materie prime, terre e metalli rari. Negli ultimi due anni la crisi pandemica prima e le questioni geopolitiche attuali hanno fatto perdere un’enorme massa salariale a tutti i lavoratori metalmeccanici, i continui stop delle produzioni hanno messo in ginocchio l’intera filiera manifatturiera dell’auto e consumato tantissime ore di cassa integrazione. Da anni lo stabilimento di Termoli è riconosciuto come eccellenza italiana del gruppo Stellantis soprattutto per la produzione di motori endotermici, dal vecchio Fire passando per i nuovi motori tutti in alluminio Gse e per arrivare ai Premium Gme e V6. Lo stabilimento molisano è il più grande insediamento industriale del territorio e sostiene gran parte dell’economia regionale, è vero possiamo dire di poter esser ottimisti perché si è assicurato una fetta di futuro con l’acquisizione della Gigafactory e della produzione di Batterie. Oggi siamo ancora in attesa che venga chiarito quando partirà il piano di reindustrializzazione del nuovo impianto e quello che con le produzioni sarà il perimetro occupazionale. Soprattutto siamo in attesa di capire degli attuali 2.370 dipendenti quanti di questi avranno una seconda possibilità nella Joint venture Acc, con l’auspicio che si possa anche cresce in termini di occupazione.

La Fim-Cisl ha sempre sostenuto che questo stabilimento per mantenere alto il numero degli occupati non può permettere di scegliere, continuo a sostenere che il dualismo delle produzioni endotermico-elettrico avrebbe aiutato tutto il settore automotive a gestire la transizione energetica, uno switch improvviso ci porterà a vuoti di mercato e mancanza di opportunità di lavoro. L’incertezza attuale delle produzioni, i costi ancora poco accessibili delle auto Bev (elettriche) mettono in seria discussione la capacità del settore automotive di essere parte trainante dell’economia regionale e nazionale. Ma la strategia dell’Europa con il voto di oggi, che sancisce l’abbattimento del 100% di co2 entro il 2035 in maniera utopica difatti ci pone davanti una sfida da affrontare tutta in salita, non si può più perdere tempo, il Governo faccia immediatamente la sua parte altrimenti tante piccole medie ed anche grandi imprese forse non avranno più un futuro certo. Non bastano più dichiarazioni e prospettive servono i fatti. Il settore metalmeccanico collegato al comparto automotive deve esser tutelato, 70mila posti di lavoro a rischio sono un dato preoccupante che non lascia spazio ad interpretazione. Gli investimenti stanziati devono essere messi subito a disposizione delle imprese coinvolte nella transizione, ci vogliono politiche a vantaggio della nuova forma di mobilità elettrica. Dapprima come lavoratore e dipendente di Stellantis, io mi schiero sempre dalla parte del lavoratore ed a tutela del posto di lavoro, ma c’è bisogno di uno sforzo comune, dobbiamo essere uniti e garantirci il nostro futuro che con tanta flessibilità ed impegno ci siamo meritati.

E come sindacalista e rappresentate dei lavoratori garantisco l’impegno massimo della mia organizzazione, sia ai tavoli nazionali che territoriali, l’azione sindacale sarà totalmente a supporto di tutte le famiglie di amiche ed amici metalmeccanici che oggi vedono messo in discussione la propria competenza professionale ed il proprio futuro lavorativo».