Gli armatori votano due volte al mercato ittico, si torna in mare per tre giorni a settimana

TERMOLI. Alla fine della fiera la battuta dell'agenzia Ansa di questa mattina, sconfessata sulle prime dagli armatori termolesi si è rivelata profetica.

Si tornerà in mare e non per due giorni, ma addirittura tre.

Armatori riuniti in assemblea stasera al mercato ittico, per due volte, una discussione animatissima, come è nello stile di chi vive il mare.

In prima battuta era emersa la maggioranza di tornare all'attività per due giorni a settimana, ma poi c'è stato un parziale cambiamento, con votazione bis tra chi era presente nella struttura ospitata sul piazzale del porto. Votazione che ha visto prevalere i tre giorni in luogo dei già prescelti due.

Una decisione scaturita anche da quanto disposto dalle altre marinerie, specie Marche, Abruzzo e Puglia, quelle che maggiormente potrebbero essere concorrenziali sul mercato molisano e non solo.

