Pescherecci tornano in mare dopo tre settimane di protesta

Pescherecci tornano in mare dopo 3 settimane di protesta

TERMOLI. Come deciso nella doppia votazione avvenuta nell'assemblea Armatori Pesca del Molise, venerdì sera al mercato ittico, nella tarda serata di ieri pescherecci della flottiglia termolese, non tutti, hanno ripreso il mare.

Si torna, dunque, all'attività ittica dopo le tre settimane di stop a causa del caro gasolio, protesta che vede permanere lo stato di agitazione, come reso noto dalla stessa categoria.

La scelta degli armatori molisani è stata di distribuire lo sforzo di pesca su 3 delle quattro giornate consentite per legge, quindi da optare per un giorno di sosta tra lunedì e giovedì.

Ciò non toglie che altre iniziative eclatanti potranno essere sempre messe in campo, qualora le misure a sostegno del comparto non saranno ritenute congrue, a cominciare dall'esito della discussione dell'ordine del giorno presentato per la riunione della Conferenza Stato-Regioni in programma domani, martedì 14 giugno.

