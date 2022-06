"Diamo un futuro alla Denso, garanzia dei lavoratori da oltre 50 anni"

ATESSA. Di seguito una nota a firma Primiano Biscotti, responsabile Fim-Cisl Chieti Pescara:

"Il10 giugno 2022 si è svolto ad Atessa il Consiglio Generale Interregionale FIM-CISL Abruzzo Molise allargato a tutti i Direttivi per discutere sui 'Rischi, opportunità e prospettive del settore automotive' nei prossimi anni.

Hanno partecipato alla riunione oltre alle Segreterie di Fim e Cisl Abruzzo Molise, il Segretario Generale della Cisl Nazionale Luigi Sbarra, il Segretario Generale della Fim-Cisl Nazionale Roberto Benaglia e il Segretario Nazionale Fim-Cisl responsabile del settore automotive Ferdinando Uliano.

Dalla relazione e dal dibattito sono emersi i problemi che dovremo affrontare nei prossimi anni nel processo di transizione ecologica che sarà completato secondo le direttive europee entro il 2035 e che prevedono l’abolizione dei motori endotermici nel settore automotive. Vi è necessità impellente di creare le condizioni di sostenibilità sociale perché il passaggio verso l’elettrico creerà in Italia un esubero strutturale di 70.000 posti di lavoro.

Le istituzioni devono intervenire subito per rendere disponibili alle imprese del settore automotive gli investimenti necessari per evitare le delocalizzazioni. Non bastano soltanto gli incentivi approvati dal governo, vi è necessità di rilanciare in Italia una vera politica industriale che preveda investimenti su nuove tecnologie, ricerca, formazione e infrastrutture per un settore strategico quale è quello dell’automotive.

In questo discorso rientra in pieno la Denso di San Salvo con il 90% delle attuali produzioni destinate ai motori endotermici e che quindi entro pochi anni vedranno un notevole abbassamento dei volumi.

Pertanto il tempo sta ormai scadendo e l’immobilismo del governo e della Regione Abruzzo sono molto preoccupanti. Per questo motivo Fim-Cisl e Cisl siamo impegnati sia a livello nazionale e sia a livello locale per sollecitare la politica a intraprendere le iniziative necessarie affinché si possa salvaguardare un futuro a una realtà industriale come la Denso che da oltre 50 anni è presente a San Salvo e negli anni ha garantito a migliaia di lavoratori, alle loro famiglie e a tutto il territorio l’apporto economico necessario".