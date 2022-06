A Termoli la formazione Anasf per i consulenti finanziari

TERMOLI. A Termoli la formazione Anasf per i consulenti finanziari. Nella giornata di martedì 14 giugno si è tenuto a Termoli il seminario di formazione per i consulenti finanziari curato da Anasf, l’associazione di categoria dei professionisti del risparmio.

L’evento, dal titolo “Architettura della scelta e investimento responsabile: Esg non è un prodotto ma un comportamento”, ha posto l’accento sugli investimenti sostenibili, un ambito molto richiesto e in grande evoluzione in questi anni. Relatore del seminario il prof. Ruggero Bertelli, docente di Economia degli intermediari finanziari all’Università di Siena.

L’incontro è stato aperto dal dottor Manuel Colombo, Emea Client Business Goldman Sachs Asset Management, che ha offerto ai consulenti presenti in sala una view sui mercati, in questo momento particolarmente complesso, e si è concluso con una tavola rotonda moderata dal Coordinatore Territoriale Anasf per il Molise Michele Tomasino. La manifestazione è stata promossa dal Comitato Territoriale del Molise di Anasf e ha visto la presenza di molti consulenti finanziari non solo dal Molise, ma anche dalle regioni limitrofe.