Prima settimana di pesca con poco pesce, fritture e gamberi costano più dei merluzzi

L'ultimo sbarco settimanale della pesca e l'asta al mercato ittico

TERMOLI. Si è chiusa ieri sera, con l’ultimo sbarco settimanale e la relativa asta al mercato ittico la prima settimana di attività della pesca dopo le tre settimane di protesta per il caro gasolio.

Come deciso nella doppia votazione avvenuta nell'assemblea Armatori Pesca del Molise, lo scorso venerdì sera al mercato ittico, nella tarda serata di domenica pescherecci della flottiglia termolese, non tutti, hanno ripreso il mare.

Protesta che vede permanere lo stato di agitazione, come reso noto dalla stessa categoria.

La scelta degli armatori molisani era stata di distribuire lo sforzo di pesca su 3 delle quattro giornate consentite per legge, quindi da optare per un giorno di sosta tra lunedì e giovedì.

C’era molta curiosità su come andasse.

In effetti, appena assunta la decisione di tornare in mare, eravamo increduli rispetto a chi non era certo di tornare a terra con un pescato abbondante, e così è stato. Sono state 25, all’incirca, le imbarcazioni che hanno partecipato all’attività ittica nelle prime 24 ore, dalla mezzanotte di lunedì.

Tre soltanto di queste imbarcazioni sono giunte col proprio pescato al mercato ittico. «Abbiamo avuto giusto qualche euro in più rispetto ai soliti prezzi battuti alle aste – ci ha confermato uno dei tre armatori presenti al mercato ittico lunedì sera – abbiamo portato cassette di merluzzi, pescatrici, totani, polpi, quantità limitate di triglie, cicale, gamberi. I polpetti ormai non ci sono più, sono già diventati tutti grandi.

Diciamo che una imbarcazione di 20 metri ha portato in banchina 80 cassette».

La quantità non così significativa ci è stata ribadita anche dagli operatori del mercato ittico.

Pesce fresco dell’Adriatico acquistato dunque dai commercianti, tornati anche loro a respirare, e subito portati in vendita sui banchi dei vari mercati. Anche qui, il livello dei prezzi ha seguito quanto avvenuto nelle aste, con una media che possiamo definire stagionalmente prevedibile.

Nei giorni seguenti, che abbiamo monitorato, c’è stata una varietà diversa, con razze, rombi e scampi, poiché pescherecci si sono spinti più al largo, poiché la temperatura del mare vede i banchi di pesce cercare meno calore, ma così c’è comunque il rischio di consumare più carburante e quindi rendere la battuta meno conveniente, poiché non v’è certezza che si peschi in misura adeguata da coprire le spese e anche guadagnare margine.

In effetti, anche chi è stato in mare per 48 ore ha portato circa 3mila euro di pescato in banchina, poco più di 500-600 euro sulla spesa per il gasolio, e c’è da considerare che si devono pagare i componenti dell’equipaggio, le imposte e anche “vivere”, insomma periodo difficilissimo per gli armatori.

Tra le curiosità dell’ultima asta, frittura e gamberi sono venuti a costare più di merluzzi e pescatrici, probabilmente per una domanda più massiccia da parte della ristorazione.