Dubbi e perplessità sul progetto Gigafactory al centro del congresso Fismic

TERMOLI. Sottolineato più volte nella primavera 2022 (che volge al termine), l’attualità dei temi metalmeccanici non andrà affatto in vacanza. Tra le varie sessioni congressuali, è toccato alla Fismic-Confsal celebrare l’assemblea nazionale, dopo il passaggio territoriale dello scorso aprile. Il segretario Giovanni Mercogliano, che ha rappresentato il Molise, ha approcciato i temi della sostenibilità, dell’inclusione e della coesione, proposta sindacale sempre al passo coi cambiamenti.

«La relazione del segretario Roberto Di Maulo è stata illuminante, con tanti spunti di riflessione e approfondimenti che faremo con i nostri delegati ed iscritti nei territori – ha affermato Mercogliano - vorrei portare alla vostra attenzione il tema della sostenibilità ecologica. I paesi dell’Unione europea, compresa l’Italia, hanno deciso che uno degli interventi da mettere in campo per salvaguardare l’ambiente è la riduzione delle emissioni di CO2 con la riconversione del settore automotive, attraverso il passaggio dalla produzione dei motori endotermici a quelli di motori elettrici. In questi giorni è stato approvato dal parlamento europeo il termine ultimo per la vendita di auto a benzina, gasolio e gas.

Quindi dal 2035 si è decretato lo stop alle auto con questi propulsori. Il processo di riconversione è ormai avviato con la politica che ha deciso questa rivoluzione industriale, che interesserà migliaia di lavoratori. I fondi del Pnrr dovranno essere utilizzati per adeguare le infrastrutture, aiutare nelle riconversioni degli stabilimenti e nella formazione per nuove competenze. Nel territorio di Termoli il tessuto produttivo ha una connotazione predominante intorno alla meccanica dell’automotive e adesso con la transizione ecologica si andrà incontro a profondi e radicali cambiamenti, con la scelta da parte di Stellantis di costruire in Italia la terza Gigafactory europea individuando proprio lo stabilimento di Termoli. Ovviamente sappiamo che per la nostra sopravvivenza industriale e lavorativa bisogna necessariamente adattarsi ai cambiamenti tecnologici, quindi saremo pronti ad affrontare le nuove sfide. Ad oggi ci sono ancora troppi punti interrogativi: quando partiranno i lavori di ristrutturazione con la nuova società Acc? Quanti lavoratori occuperà?

Quando partirà la formazione professionale per le nuove competenze? Questi sono punti di domanda che generano preoccupazioni ai lavoratori del nostro territorio, per questo chiediamo che si faccia chiarezza al più presto possibile! Veniamo da anni di ammortizzatori sociali, abbiamo sottoscritto accordi di tipo difensivo, contratti di solidarietà, molti lavoratori soprattutto giovani hanno scelto altre strade approfittando degli incentivi all’esodo, c’è un piano aziendale di riduzione dei costi molto stringente. E’ nostro compito mettere in campo ogni azione per salvaguardare i livelli occupazionali, favorire lo sviluppo sul territorio». Sempre più concreta oltretutto che l’indiscrezione sull’incontro nazionale del 27 giugno per la Gigafactory sarà confermato. Tornando al congresso della Fismic, che si è celebrato a Paestum, con la conclusione di venerdì scorso, 17 giugno, Roberto Di Maulo è stato confermato segretario generale, al termine di 4 giorni di intenso lavoro.

Il Congresso, che ha ricevuto una considerevole partecipazione di figure istituzionali e di personaggi di spicco dell’editoria e del mondo sindacale, ha visto due tavole rotonde con ospiti illustri che hanno dibattuto sui riflessi economici derivanti dall’invasione Russa dell’Ucraina e di Pnrr, indispensabile per il rilancio del sud, per aiutare a trovare nuove occupazioni per i giovani e le donne. La Fismic Confsal rinnova anche la segreteria e dirigenza, con una importante novità: l’inserimento della figura di segretario generale vicario, Sara Rinaudo. Il vicario avrà il compito di accompagnare il segretario generale Di Maulo, che guida l’Organizzazione da oltre 20 anni, nei compiti istituzionali, potendo sostituirsi ad esso in caso di assenza. «Siamo un sindacato che cresce, mentre le altre sigle sindacali perdono terreno, e questo è frutto e merito della nostra naturale propensione ad agire in autonomia e di avere come reale fine il bene dei lavoratori e la convinzione che esso debba sempre essere in sintonia con il bene dell'azienda. Questo approccio è stato premiato dal crescente consenso dei lavoratori in questi anni, questi oltre 20 anni, in cui ho avuto l’onere e l’onore di guidare la Fismic-Confsal - dichiara il segretario Roberto Di Maulo - il Congresso nazionale è stata l’occasione anche per lanciare una proposta: quella di combattere la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni, considerando l’alta inflazione, non attraverso aumenti che a loro volta generano inflazione, ma attraverso la totale detassazione degli aumenti derivanti dalla contrattazione aziendale.

Il populismo è la grande muraglia che divide le opinioni e gli intenti. Noi come Fismic-Confsal abbiamo sempre avuto il coraggio di determinare posizioni che pensiamo siano giuste. La nostra proposta contro l’inflazione, di detassare totalmente gli aumenti derivanti dalla contrattazione aziendale e di prossimità, farà anche crescere la sindacalizzazione nelle Pmi, contribuendo per questa via anche a scongiurare gli incidenti sul lavoro - continua il rieletto segretario generale Fismic-Confsal - sono lieto di investire ancora una volta la carica di segretario generale e sono ancor più lieto del voto unanime per il segretario vicario, Sara Rinaudo, una donna con capacità, competenze e professionalità, che abbraccia totalmente i valori fondanti della nostra grande Organizzazione e sono certo che assicurerà anche per il futuro il percorso di crescita dell’Organizzazione registrato in questi anni», conclude Di Maulo. «Assolutamente onorata di poter ricoprire questo ruolo. Il nostro lavoro, che è già stato cospicuo in questi anni, incrementerà. Il ruolo del sindacato oggi più che mai deve essere centrale per la tutela del lavoro e dei lavoratori per affrontare le molteplici sfide in atto.

Questo congresso è stata la dimostrazione di competenza e professionalità dei nostri delegati e dirigenti sindacali e della nostra azione politica ricca di proposte riformiste. Ringrazio per la fiducia concessami, il mio impegno sarà sempre costante», dichiara il neoeletto segretario generale vicario, Sara Rinaudo.

Galleria fotografica