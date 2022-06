Riflettori accesi sulla logistica Egls alla Stellantis, Uilm: cento posti di lavoro da tutelare

TERMOLI. Nell’ultima assise congressuale della Uilm è stato sollevato un problema relativo all’indotto Stellantis, in materia di logistica. «Dobbiamo aprire un confronto con Stellantis sul futuro della logistica Egls, visto che a fine 2022 scade il contratto di appalto. La nostra paura è che Stellantis riporti la logistica tutta all’interno, creando un problema occupazionale per circa 100 lavoratori. Lo stabilimento di Termoli sta attraversando un periodo positivo e storico nelle aree dei nuovi motori ibridi e nell'area premium (Maserati e Alfa) che lavorano a pieno regime, (solo con fermate per mancanza di semi conduttori che sta frenando molto le produzioni in stabilimento). Nella speranza che il governo accetti la proposta fatta dalla nostra organizzazione nazionale di istituire un’agenzia dell’approvvigionamento.; mentre restano ancora problemi di bassa produzione nelle aree del cambio e del motore Fire. Adesso il nostro impegno è quello di tutelare i nostri lavoratori, nella ricollocazione professionale e nel mantenere i livelli occupazionali nella nuova fase, creando i presupposti per nuove assunzioni nel nuovo progetto elettrico. Capire dove vengono smaltite le batterie, E capire anche il progetto del polo di innovazione tecnologico a che punto è arrivato, perché questi progetti se fatti in loco creerebbero altri posti di lavoro. Ma soprattutto ci aspettiamo una crescita dell’indotto generato dallo sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili e più in generale della green economy dovuto agli importanti fondi che la Zes del basso Molise potrà in futuro generare».