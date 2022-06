Sevel, nuovo fermo produttivo dal 27 al 1° luglio per mancanza di centraline

ABRUZZO. Nuovo fermo in Sevel. È stato comunicato che lo stabilimento rimarrà chiuso per tutta la settimana prossima, ovvero dal 27 giugno al 1 luglio.

Le sigle sindacali hanno fatto sapere che "l'attività lavorativa sarà sospesa tutta la settimana dal 27 giugno al 1 luglio 2022 compresi. Purtroppo la situazione centraline non migliora. Reparto di CKD della Lastratura lavora regolarmente. Infine l'azienda, sotto nostra richiesta, si è resa disponibile al rientro a trovare soluzioni contrattuali per far maturare il rateo a lavoratori che non matureranno per effetto della CIG".

Queste le dichiarazioni sul nuovo fermo da parte Di Domenico Bologna e Amedeo Nanni segretari Fim-Cisl Abruzzo-Molise:

"L'ulteriore fermo produttivo di Sevel dal giorno 27 giugno al 4 luglio preoccupa ulteriormente una situazione già allarmante. Questi continui stop creano forte incertezza tra i lavoratori e perdita di salario.

D'altronde ci si trova in una condizione dove l’inflazione continua a crescere, i costi della benzina e energia hanno raggiunto picchi vertiginosi che rendono le tasche dei lavoratori sempre più vuote. Il nostro paese ha necessità di una politica solida e non di prossimità, deve definire strumenti adeguati sulla transazione ecologica, che vadano a tutela dei lavoratori coinvolti, come ammortizzatori, fondi a doc e formazione professionale.

Bisogna guardare con forza alla realizzazione e l'autonomia di stabilimenti che producono semiconduttori in Italia, altrimenti difficilmente riusciremo ad uscire da questa situazione di ostaggio geopolitico. È di fondamentale importanza discutere con il sindacato per individuare soluzioni industriali al fine di trovare interventi per il rilancio del nostro territorio ed evitare saldi negativi sull’occupazione".